Política
Allyson e Cadu de Lula vão disputar o 2º turno para governador do RN
Até as 20h49, 94,33% das urnas haviam sido totalizadas
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 21:05
Brasília
Versão em áudio
Allyson (União) e Cadu de Lula (PT) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Rio Grande do Norte. Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os dados da apuração apontam Allyson em primeiro lugar, com 36,69% dos votos válidos, ou 685.289 votos. Cadu de Lula ficou em segundo, com 36,31%, equivalente a 690.969 votos.
Até as 20h49, 94,33% das urnas haviam sido totalizadas.
Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Rio Grande do Norte será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.
Os demais candidatos obtiveram:
- Álvaro Dias (PL): 26,77%
- Arinalda do MLB (UP): 0,07%
- Dário Barbosa (PSTU): 0,07%
- Godeiro Linharess (DC): 0,02%
- Rodrigo de Bolsonaro (Agir): 0.02%
- Henrique Lyra (PCO): 0,01%
Mais notícias
Política Maranhão elege Eduardo Braide governador no primeiro turno
dom, 04/10/2026 - 22:15
Justiça Congestionamento no sistema de dados gerou atraso na apuração, diz TSE
dom, 04/10/2026 - 22:14
Política Espírito Santo terá 2º turno entre Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço
dom, 04/10/2026 - 22:06
Política Jerônimo é reeleito governador no primeiro turno na Bahia
dom, 04/10/2026 - 22:05
Política Cleitinho Azevedo é eleito governador de Minas Gerais no 1º turno
dom, 04/10/2026 - 21:52
Política Seis estados e o DF terão segundo turno para governador
dom, 04/10/2026 - 21:50