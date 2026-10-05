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Política

Ceará reelege Elmano governador no primeiro turno

Atual mandatário obteve 52,88% dos votos válidos, segundo dados do TSE
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 21:12
Brasília
Brasília (DF), 25/03/2024 - Deputado Federal Elmano de Freitas. Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
© Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Elmano de Freitas foi reeleito governador do Ceará neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do PT obteve 52,88% dos votos válidos, o equivalente a 2.770.571 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até as 21h08, 96,79% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com o resultado, ele está matematicamente eleito.

Elmano ficou à frente de Ciro Gomes (PSDB), que recebeu 46,52% dos votos (2.437.165).

Na sequência, aparecem os seguintes candidatos:

  • Delegado Huggo (Missão), 0,32%;
  • Verá Lúcua (Novo), 0,11%;
  • Serley Leal (UP), 0,08%;
  • Zé Batista (PSTU), 0,04%;
  • Danilo Soares (Democrata), 0,03%;
  • Ieri Braga (PCO), 0,01%.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo do Ceará.

Atual governador, Elmano de Freitas é formado em Direito. Foi secretário de Educação de Fortaleza e deputado estadual por dois mandatos. Em 2012, disputou a prefeitura da capital cearense. Eleito governador em 2022, buscava a reeleição em 2026.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).
 

Edição:
Wellton Máximo
eleições 2026 governador primeiro turno Tribunal Superior Eleitoral TSE apuração resultado eleitoral política governo estadual Superior Eleitoral
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