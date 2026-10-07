Política
Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (7)
Candidatos ao segundo turno participam de reuniões em Brasília
Agência Brasil
Publicado em 07/10/2026 - 09:35
Brasília
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Os candidatos que disputam o segundo turno das eleições à Presidência da República participam de reuniões em Brasília nesta quarta-feira (7).
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Tem reunião, em Brasília, com jovens parlamentares eleitos para planejar sua campanha eleitoral do 2º turno.
Flávio Bolsonaro (PL)
Pela manhã, tem reunião com integrantes da Federação União Progressista. Às 11h, encontra integrantes do partido Novo. Às 15h, reúne-se com candidatos do PL eleitos. Os compromissos ocorrem em Brasília.
A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.
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