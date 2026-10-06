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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (6)

Candidatos ao 2° turno participam de reuniões em Brasília e Goiânia
Agência Brasil
Publicado em 06/10/2026 - 10:10
Brasília
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
© Arte EBC

Os candidatos que disputam o segundo turno das eleições à Presidência da República participam de reuniões em Brasília e Goiânia nesta terça-feira (6).

Flávio Bolsonaro (PL)
Participa de reuniões internas de campanha em Brasília. Às 14h, tem encontro com Ronaldo Caiado (PSD) e Daniel Vilela (MDB) em Goiânia.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de reunião de campanha no Palácio da Alvorada pela manhã. Às 11h, reúne-se com líderes no Palácio do Planalto. À tarde, participa de reunião executiva da campanha.

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Edição:
Talita Cavalcante
eleições 2026 agenda dos presidenciáveis 2026
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