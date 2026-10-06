Política
Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (6)
Candidatos ao 2° turno participam de reuniões em Brasília e Goiânia
Agência Brasil
Publicado em 06/10/2026 - 10:10
Brasília
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Os candidatos que disputam o segundo turno das eleições à Presidência da República participam de reuniões em Brasília e Goiânia nesta terça-feira (6).
Flávio Bolsonaro (PL)
Participa de reuniões internas de campanha em Brasília. Às 14h, tem encontro com Ronaldo Caiado (PSD) e Daniel Vilela (MDB) em Goiânia.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de reunião de campanha no Palácio da Alvorada pela manhã. Às 11h, reúne-se com líderes no Palácio do Planalto. À tarde, participa de reunião executiva da campanha.
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