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Política

Confira quais são os maiores colégios eleitorais; São Paulo lidera

Número de eleitores cresceu 1,46% entre 2022 e 2026
Agência Brasil
Publicado em 02/10/2026 - 12:50
Brasília
Brasília (DF), 23/09/2026 - Servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) realizam a carga e a lacração das 7000 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas no primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro. Após o procedimento, as urnas ficam sob custódia da Justiça Eleitoral até serem encaminhadas aos locais de votação. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Neste domingo (4), 158.745.463 eleitores estão aptos a votar para escolher seus representantes aos cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.  

O contingente que vai às urnas cresceu 1,46% em relação a 2022, e o maior colégio eleitoral, ou seja, o estado que concentra o maior número de eleitores, segue sendo São Paulo.  

Confira abaixo os cinco maiores colégios eleitorais do país: 

  • 1º São Paulo - 34.104.226 - 21,48% do total; 
  • 2º Minas Gerais - 16.377.659 - 10,32% do total;  
  • 3º Rio de Janeiro -12.857.000 - 8,10%; 
  • 4º Bahia - 11.321.005 - 7,13%; 
  • 5º Paraná - 8.609.026 (5,42%).  

Juntos, os cinco maiores colégios eleitorais reúnem 52,45% do eleitorado brasileiro. 

maiores colégios eleitorais - eleições 2026

Crescimento 

De 2022 a 2026, o maior crescimento no número de eleitores foi no Norte - alta de 4,37%. O total de votantes passou de 12.560.410 para 13.109.354. Com isso, a região passou a concentrar 8,26% do eleitorado nacional. 

No Centro-Oeste, o aumento foi de 3,97%. Os eleitores passaram de 11.539.323 para 11.997.001, representando 7,56% do total do país.  

Já o Nordeste registrou crescimento de 2,69%, passando de 42.390.976 para 43.529.845 votantes. A região reúne 27,42% do eleitorado nacional.  

No Sul, o eleitorado foi de 22.558.759 para 22.861.012, um aumento de 1,34%. A região representa 14,40% do total de eleitores.  

Já o Sudeste, apesar de seguir como o maior número de eleitores, registrou queda de 0,56% no total de votantes. Eram 66.707.465 em 2022, contra 66.329.375 em 2026.  

A participação da região no eleitorado nacional recuou de 42,64% para 41,78%. 

 

 

 

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Edição:
Amanda Cieglinski
eleições 2026 colégio eleitoral TSE
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