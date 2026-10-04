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Política

Crimes eleitorais: PF apreende quase R$ 1 milhão em bens e valores

Ao todo, 22 inquéritos foram instaurados
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 20:53
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 04/10/2026 - Santinhos de candidatos na saída do metrô Jardim Oceânico, na Rocinha. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Até às 18h10 deste domingo (4), a Polícia Federal (PF) instaurou 22 inquéritos policiais e lavrou 72 termos circunstanciados de ocorrência para apurar a prática de crimes eleitorais.

As ocorrências foram registradas em 24 estados: Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Maranhão, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraíba, Santa Catarina, Piauí, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte e Tocantins, além do Distrito Federal.

Em nota, a corporação informou ainda que, até o momento, 181 pessoas foram conduzidas e R$982.696,78 foram apreendidos em bens e valores, sendo R$457.276,50 em espécie.

Entre os principais crimes apurados, segundo a PF, estão propaganda eleitoral irregular e corrupção eleitoral, sobretudo compra de votos. “A Polícia Federal ressalta que os valores de bens e dinheiro em espécie apresentados neste balanço são preliminares e ainda passarão por validação”.

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Edição:
Amanda Cieglinski
eleições 2026 PF Polícia Federal Crime Eleitoral
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