logo ebc
logo Agência Brasil
Política

E-Título: saiba como votar usando o aplicativo do TSE

Por meio do app, é possível consultar local de votação
Agência Brasil
Publicado em 03/10/2026 - 13:19
Brasília
30/09/2026 - Brasília - E-título, TSE , Tribunal Superior Eleitoral , Título Eleitoral. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

Para exercer o direito ao voto neste domingo (4), os eleitores poderão utilizar o e-Título, a versão digital do título de eleitor. O app pode ser utilizado desde que ele contenha a foto do eleitor.  

Apesar do uso não ser obrigatório, o aplicativo facilita o acesso às informações mais importantes no dia da votação. 

Baixe o e-Título para iOS

Baixe o e-Título para Android 

Identificação 

Para comprovar a identidade do eleitor, os mesários deverão conferir documentos oficiais com foto (físicos ou digitais). O e-Título, desde que tenha a foto do eleitor, pode ser utilizado nesta identificação.  

Como baixar o e-Título? 

Para baixar o e-Título, é necessário acessar a AppStore ou Google Play Store e fazer o download gratuito. É importante verificar se o app aparece como "e-Título - Justiça Eleitoral Brasileira".

Com o aplicativo aberto é preciso preencher os dados: nome completo, data de nascimento, CPF ou Título de Eleitor, e nome dos pais. Após isso, o eleitor deverá responder às perguntas de segurança exibidas na tela e criar uma senha. 

Os dados informados devem ser exatamente iguais aos do último atendimento na Justiça Eleitoral. Se houver divergência, o aplicativo não validará o documento. O e-Titulo poderá ainda solicitar o reconhecimento facial, feito por meio da câmera do aparelho celular. 

Funcionalidades 

Além de servir como documento de identificação, no aplicativo é possível consultar informações relevantes como o local de votação, além de emitir certidões eleitorais e justificar a ausência às urnas. 

É possível votar sem o título de eleitor? 

Sim. Qualquer documento oficial com foto, físico ou digital, será aceito para identificação. 

São aceitos como documento de identificação, além do e-Título, inclusive em formato digital: 

  • carteira de identidade;
  • identidade social;
  • passaporte;
  • carteira de categoria profissional reconhecida por lei;
  • certificado de reservista;
  • carteira de trabalho física;
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 
Relacionadas
Brasília (DF), 23/09/2026 - Servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) realizam a carga e a lacração das 7000 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas no primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro. Após o procedimento, as urnas ficam sob custódia da Justiça Eleitoral até serem encaminhadas aos locais de votação. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Confira quais são os maiores colégios eleitorais; São Paulo lidera
Inteligência Artificial - Ciência, Tecnologia; Pesquisa. Foto: Rawpick/Freepick
Mesmo proibidos, deepfakes tomam conta das redes antes da eleição
16/07/2026 - Brasília - Tribunal Superior Eleitoral - TSE . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
TSE: denúncias eleitorais podem ser feitas pelo aplicativo Pardal
Edição:
Amanda Cieglinski
eleições 2026 E-título Título de Eleitor
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 03/10/2026 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza a Verificação da Integridade e Autenticidade dos Sistemas Eleitorais e Emissão da Zerésima Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política TSE faz teste final de sistemas e emite zerézima
sab, 03/10/2026 - 13:43
Brasília (DF), 03/10/2026 - Mesário montam urnas eletrônicas em uma escola pública para o primeiro turno das eleições, que será realizado no dia 4 de outubro de 2026. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Eleições: propaganda eleitoral nas ruas termina às 22h deste sábado
sab, 03/10/2026 - 13:40
Soccer Football - International Friendly - India v Brazil - Salt Lake Stadium, Kolkata, India - October 3, 2026 Brazil's Vinicius Junior in action with India's Gurpreet Singh Sandhu REUTERS/Sahiba Chawdhary
Esportes Em ritmo de treino, Brasil vence a Índia em Calcutá: 4 a 0
sab, 03/10/2026 - 13:20
30/09/2026 - Brasília - E-título, TSE , Tribunal Superior Eleitoral , Título Eleitoral. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Política E-Título: saiba como votar usando o aplicativo do TSE
sab, 03/10/2026 - 13:19
Eleições no Paraguai - People queue to vote in Paraguay's general elections in Asuncion, Paraguay April 30, 2023. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian
Internacional Paraguai vai às urnas para eleições municipais neste domingo
sab, 03/10/2026 - 13:14
Rio de Janeiro - Edifício sede da Petrobras no Centro do Rio. (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Economia Petrobras atinge recorde de valor de mercado após descoberta no Amapá
sab, 03/10/2026 - 13:03
Ver mais seta para baixo