logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Eleição no Rio terá monitoramento conjunto de forças de segurança

Esquema especial funcionará desde hoje até à noite de amanhã
Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/10/2026 - 12:32
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 03/10/2026 - Mesário montam urnas eletrônicas em uma escola pública para o primeiro turno das eleições, que será realizado no dia 4 de outubro de 2026. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O governo do estado do Rio de Janeiro montou um quartel-general no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, zona central da cidade, onde serão monitoradas e coordenadas as ações de segurança pública durante o primeiro turno das eleições, neste domingo (4). 

Desde a manhã deste sábado (3) até a noite de domingo, integrantes de órgãos de segurança pública dos governos federal e estadual acompanharão o desenvolvimento do pleito, incluindo as vias públicas e os locais de votação.

A partir do Gabinete de Gestão de Crise do CICC, os gestores de segurança poderão contar com um esquema tecnológico com mais de 50 mil câmeras, muitas com dispositivo de reconhecimento facial e leitura de placas. Esses equipamentos estão espalhados por todo o estado para transmitir imagens em tempo real para a central de monitoramento.

“Os ‘olhos’ da segurança pública estarão espalhados por toda a parte. São 33.900 câmeras do Sistema 190 Integrado, composto por equipamentos disponibilizados por instituições públicas e privadas e 15.300 câmeras corporais acopladas aos uniformes dos policiais militares”, informou, em nota, o governo do estado, acrescentando que há ainda 1.544 câmeras em viaturas da Polícia Militar.

As decisões em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) serão com representantes do comando das forças de segurança do estado, como as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Gabinete de Segurança Institucional, além do Exército, polícias Federal e Rodoviária Federal, Correios e Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Estarão presentes no CICC, a cúpula da Polícia Militar e os oficiais dos quatro Comandos de Policiamento de Área (CPA) da região metropolitana; do Comando de Policiamento Especializado e do Comando de Polícia de Proximidade. 

“A presença dos comandantes intermediários será fundamental para acionar com mais agilidade as unidades operacionais”, explicou o governo do estado.

De acordo com o governo, o planejamento de segurança das eleições foi articulado com o TRE para assegurar tranquilidade aos eleitores. 

Em cada uma das 165 zonas eleitorais, sendo 49 na capital e 116 nos demais municípios, haverá um oficial da Polícia Militar atuando ao lado do juiz eleitoral responsável.

Esse contato permanente com o juiz, conforme o governo estadual, “permitirá que o comando das ações de segurança seja informado com antecedência de qualquer fato que possa afetar a rotina da votação”.

Relacionadas
Cabina de votação com a nova urna modelo UE2020 é apresentada em seção eleitoral simulada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
TRE-RJ alerta eleitores sobre alteração no local de votação
FILE PHOTO: General view as lightning strikes over Sao Paulo and part of the city of Sao Bernardo, Brazil January 26, 2019. REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo
Fim de semana de eleições será de chuva em grande parte do país
Linhas de transmissão de energia, energia elétrica.
Distribuidoras se preparam para garantir energia no dia da eleição
Edição:
Fernando Fraga
eleições 2026 forças de segurança Centro Integrado de Comando e Controle câmeras de segurança
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 03/10/2026 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza a Verificação da Integridade e Autenticidade dos Sistemas Eleitorais e Emissão da Zerésima Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política TSE faz teste final de sistemas e emite zerézima
sab, 03/10/2026 - 13:43
Brasília (DF), 03/10/2026 - Mesário montam urnas eletrônicas em uma escola pública para o primeiro turno das eleições, que será realizado no dia 4 de outubro de 2026. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Eleições: propaganda eleitoral nas ruas termina às 22h deste sábado
sab, 03/10/2026 - 13:40
Soccer Football - International Friendly - India v Brazil - Salt Lake Stadium, Kolkata, India - October 3, 2026 Brazil's Vinicius Junior in action with India's Gurpreet Singh Sandhu REUTERS/Sahiba Chawdhary
Esportes Em ritmo de treino, Brasil vence a Índia em Calcutá: 4 a 0
sab, 03/10/2026 - 13:20
30/09/2026 - Brasília - E-título, TSE , Tribunal Superior Eleitoral , Título Eleitoral. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Política E-Título: saiba como votar usando o aplicativo do TSE
sab, 03/10/2026 - 13:19
Eleições no Paraguai - People queue to vote in Paraguay's general elections in Asuncion, Paraguay April 30, 2023. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian
Internacional Paraguai vai às urnas para eleições municipais neste domingo
sab, 03/10/2026 - 13:14
Rio de Janeiro - Edifício sede da Petrobras no Centro do Rio. (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Economia Petrobras atinge recorde de valor de mercado após descoberta no Amapá
sab, 03/10/2026 - 13:03
Ver mais seta para baixo