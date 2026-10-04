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Política

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real pela Agência Brasil

Ferramenta estará disponível a partir das 17h deste domingo
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 12:41
Brasília
Brasília (DF), 04/10/2026 - Início das votações na escola COC. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A Agência Brasil disponibiliza neste domingo (4), a partir das 17h, uma ferramenta de acompanhamento em tempo real com a apuração dos votos das eleições de 2026.

Os leitores terão acesso aos dados oficiais de totalização de votos disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diretamente na primeira página do site.

Além dos números nacionais, será possível acompanhar a apuração nos estados e no Distrito Federal.

A ferramenta permitirá o monitoramento da contagem de votos, ao vivo, para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

O acompanhamento em tempo real complementa a cobertura especial das eleições realizada pela Agência Brasil ao longo de 2026.

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Edição:
Lílian Beraldo
eleições 2026 apuração
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