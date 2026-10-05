Eleições 2026: confira os deputados federais eleitos por São Paulo
O estado de São Paulo, o mais populoso do país, tem direito a 70 das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados. Os parlamentares eleitos representam a população paulista e seus interesses no Congresso Nacional.
Com 100% das urnas apuradas no domingo (4), a maior votação no estado de São Paulo foi para o candidato Lucas Pavanato (PL), que teve 3.038.438 votos, seguido por Erika Hilton (PSOL), com 1.596.472 votos, e Sâmia Bomfim (PSOL), que teve 583.107 votos.
Os deputados federais, assim como os estaduais, são eleitos pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos por candidatas e candidatos e os votos de legenda são considerados na definição do número de cadeiras que cada partido ou federação poderá ocupar, conforme estabelece o artigo 7º da Resolução TSE nº 23.677/2021.
Portanto, quanto mais votos um partido ou uma federação receber, maior poderá ser o número de vagas conquistadas.
O que faz um deputado federal?
Como parte do Poder Legislativo, encarregado da criação e aprovação de leis, os deputados federais atuam discutindo, propondo e votando em projetos de lei e alterando e revisando a legislação brasileira.
Confira abaixo a lista completa dos 70 deputados federais eleitos pelo estado de São Paulo:
Lucas Pavanato (PL): 3.038.438 votos
Erika Hilton (Psol): 1.596.472 votos
Sâmia Bomfim (Psol): 583.107 votos
Kim Kataguiri (Missão): 520.071 votos
Tabata Amaral (PSB): 476.383 votos
Renato Bolsonaro (PL): 379.312 votos
Sargento Nantes (PP): 333.401 votos
Delegado Palumbo (Podemos): 303.271 votos
Guilherme Cortez (Psol): 275.450 votos
Mauricio Neves (PP): 269.996 votos
Marcio Alvino (PL): 261.325 votos
Professora Luciene Cavalcante (Psol): 253.778 votos
Ana Carolina Oliveira (Podemos): 246.741 votos
Baleia Rossi (MDB): 239.124 votos
Luna Zarattini (PT): 233.733 votos
Marina Helena (Novo): 230.866 votos
Delegado Bruno Lima (Podemos): 217.952 votos
Rosana Valle (PL): 213.752 votos
Renata Abreu (Podemos): 199.100 votos
Marcos Pereira (Republicanos): 196.681 votos
Luiz Philippe de O e Bragança (PL): 187.743 votos
Guilherme Piai (Republicanos): 182.328 votos
Igor Soares (PSD): 181.820 votos
Paulo Alexandre Barbosa (PSD): 168.207 votos
Felipe Becari (Podemos): 162.957 votos
Thiago Surfista (PL): 161.971 votos
Alencar Santana (PT): 160.264 votos
Capitão Augusto (PL): 153.745 votos
Jilmar Tatto (PT): 152.984 votos
Celso Russomanno (Republicanos): 138.827 votos
Thiago dos Reis (PT): 137.240 votos
Paulo Serra (PSDB): 132.866 votos
Sidney Cruz (MDB): 130.951 votos
João Cury (MDB): 130.915 votos
Luiz Fernando Machado (PL): 129.004 votos
Arlindo Chinaglia (PT): 124.121 votos
Pastor Marco Feliciano (PL): 122.119 votos
Ney Santos (Republicanos): 118.566 votos
Carlos Zarattini (PT): 117.608 votos
Edinho Silva (PT): 115.341 votos
Nilto Tatto (PT): 114.560 votos
Natália Boulos (Psol): 114.552 votos
Kiko Celeguim (PT): 113.158 votos
Motta (PL): 112.854 votos
Juliana Cardoso (PT): 111.904 votos
João Paulo Cunha (PT): 109.548 votos
Rodrigo Gambale (Podemos): 106.901 votos
Dra. Sandra Tadeu (PL): 106.471 votos
Enrico Misasi (MDB): 106.225 votos
Coronel Telhada (PP): 104.513 votos
Paulo Freire (PL): 99.388 votos
Marcos Neves (PSD): 98.359 votos
Jonas Donizete (PSB): 97.335 votos
Miguel Lombardi (PL): 96.333 votos
Saulo Pedroso (PSD): 95.096 votos
Altair Moraes (Republicanos): 94.770 votos
Jefferson Campos (PL): 92.286 votos
Carlos Sampaio (PSD): 91.902 votos
Maria Rosas (Republicanos): 91.690 votos
Mario Frias (PL): 91.403 votos
Delegado Paulo Bilynskyj (PL): 90.363 votos
Carlos Bezerra Jr. (PSD): 89.414 votos
Sirlange Manga (União Brasil): 87.820 votos
Milton Leite Filho (União Brasil): 71.631 votos
Adriana Ventura (Novo): 69.083 votos
Eduardo Cury (PL): 66.860 votos
Wesley Cezar Lelinho (PL): 66.673 votos
Gil Diniz (PL): 63.398 votos
Edinho Araujo (PRD): 54.443 votos
Sônia Guajajara (PSOL): 54.207 votos