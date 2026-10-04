logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Eleições 2026: e-Título permite justificar ausência pelo celular

App usa geolocalização e eleitor não precisa apresentar documentos
Daniella Almeida - repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 06:48
Brasília
30/09/2026 - Brasília - E-título, TSE , Tribunal Superior Eleitoral , Título Eleitoral. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

O eleitor que não votar por estar fora do município de seu local de votação no dia e horário de cada turno das eleições poderá usar o aplicativo e-Título para justificar a ausência. 

O Primeiro Turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4), das 8h às 17h, no horário de Brasília.

>> Eleições 2026: saiba em quantos candidatos votar e a ordem de votação

A ferramenta pode ajudar a reduzir filas em locais instalados pela Justiça Eleitoral para receber a justificativa de ausência no dia da votação, pois o procedimento pode ser realizado no dia da votação de forma rápida, diretamente de um smartphone ou tablet.

Caso deixe de votar no primeiro e no segundo turno da eleição, o eleitor terá de justificar cada ausência separadamente, obedecendo aos requisitos e prazos de cada turno.

Na palma da mão 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informa que não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência, quando a justificativa for apresentada no exato dia da eleição.

Isso porque o próprio aplicativo fará a verificação da localização do eleitor, por meio da geolocalização do dispositivo móvel, para certificar se o cidadão está em município diferente daquele em que possui sua inscrição eleitoral.

Essa modalidade de justificativa (via e-Título) estará disponível somente para os títulos em situação regular ou suspensa

>> Saiba o que pode e o que não pode no dia da votação

Entrega presencial

Não sendo possível justificar a ausência pelo aplicativo móvel, o eleitor também pode preencher o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (no formato PDF).

A entrega do documento impresso deve ser feita na seção eleitoral mais próxima ou nos locais de justificativa divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e pelos cartórios eleitorais, que são unidades da Justiça Eleitoral prestadoras de serviços a eleitores de determinada zona eleitoral.

Além do formulário, será necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto, mesmo que tenha a data de validade expirada. 

O formulário gratuito de Requerimento de Justificativa Eleitoral pode ser obtido:

  • online, nos portais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos TREs;
  • impresso, nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral, no dia do pleito, nos locais de votação ou de justificativa, e em outros locais previamente autorizados pela Justiça Eleitoral.

Eleitorado no exterior

O eleitor com domicílio eleitoral no Brasil e que esteja no exterior no dia da votação deve apresentar a justificativa pela ausência via e-Título ou nas mesas que funcionem com urna eletrônica no exterior.

>> Confira aqui os locais e as seções eleitorais brasileiras fora do país

A Zona Eleitoral do Exterior (ZZ), que atende ao eleitorado brasileiro com domicílio eleitoral fora do Brasil, também pode ser consultada para orientações. Veja aqui os contatos disponíveis.

Pós-eleição

Para quem justificou a ausência nas urnas em algum dos turnos das eleições pelo formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral, o juízo eleitoral responsável deve lançar as informações no cadastro eleitoral até 9 de dezembro.

Prazo para justificar a ausência

O eleitor que não votou nem apresentou a justificativa no próprio dia da votação poderá fazê-lo em até 60 dias após cada turno, com o envio de documentos comprobatórios.

Há três opções para justificar a ausência neste prazo:

  • pelo aplicativo e-Título;
  • pela internet, com autoatendimento eleitoral pelos sites da Justiça Eleitoral; ou
  • presencialmente, em qualquer cartório eleitoral.

De acordo com o calendário das Eleições Gerais de 2026, a data final para que eleitores que deixaram de votar no primeiro turno apresentem a justificativa de ausência sem penalidade é 3 de dezembro.

E 8 de janeiro de 2027 é o prazo limite para a entrega da justificativa de ausência no segundo turno eleitoral.

Penalidades

A eleitora ou o eleitor que estiver nas situações em que o voto é obrigatório pode justificar a ausência às eleições tantas vezes quantas forem necessárias.

A ausência a três eleições consecutivas sem o pagamento das respectivas multas ou sem a apresentação de justificativas resultará no cancelamento da inscrição.

Caso não vote, não justifique nem pague as multas da Justiça Eleitoral, o eleitor com voto obrigatório, enquanto não regularizar a situação, ficará impedido de:

  • obter carteira de identidade, passaporte ou renová-lo;
  • inscrever-se em concurso público ou tomar posse em cargo/emprego público.
  • renovar matrícula em estabelecimentos de ensino oficial ou fiscalizados pelo governo;
  • obter empréstimos em bancos públicos;
  • participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios;
  • receber salários e vencimentos caso exerça cargo, função ou emprego em órgãos públicos (diretos ou indiretos), autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista;
  • praticar atos que exijam certidão de quitação eleitoral (como assinar contratos com o poder público ou registro de candidatura para cargo eletivo).

Voto obrigatório

No país, o voto é obrigatório para os cidadãos brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos. Para quem está com idade entre 16 e 18 anos, para os maiores de 70 anos e para as pessoas não alfabetizadas, o voto é facultativo.

Neste ano eleitoral, os menores que completam 16 anos até a data da eleição puderam se alistar como eleitores.

Os portadores de deficiência que estejam impossibilitados de cumprir as obrigações eleitorais podem requerer a não aplicação das sanções legais, conforme a legislação eleitoral.

Não podem se alistar como eleitores: os estrangeiros, os que cumprem o serviço militar obrigatório e os que tiverem perda ou suspensão em seus direitos políticos, como em caso de condenação criminal irrecorrível, enquanto durar seus efeitos.

Relacionadas
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Agência Brasil e veículos da EBC fazem cobertura especial das eleições
Cerveja artesanal
Lei Seca: confira onde haverá restrição a bebidas nas eleições 2026
Brasília (DF), 23/09/2026 - Servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) realizam a carga e a lacração das 7000 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas no primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro. Após o procedimento, as urnas ficam sob custódia da Justiça Eleitoral até serem encaminhadas aos locais de votação. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Conheça os direitos das pessoas com deficiência no dia das eleições
Edição:
Vinicius Lisboa
eleições 2026 justificativa eleitoral E-título Justiça Eleitoral primeiro turno das eleições
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fila de eleitores em frente ao TRE
Política Eleições 2026: camiseta, adesivo, bandeira: o que pode usar para votar
dom, 04/10/2026 - 09:01
Ilustração mostra o mapa do Estreito de Ormuz 15 de abril de 2026 REUTERS/Dado Ruvic/
Internacional Irã diz que Ormuz não será reaberto até que condições sejam atendidas
dom, 04/10/2026 - 08:54
São Paulo (SP) 24/09/2026 - O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) , durante demonstração para a imprensa do fluxo de votação das Eleições 2026. Além de uma apresentação sobre o chamado “derrame de santinhos” e o novo provimento da Corregedoria do Tribunal que disciplina a fiscalização e a repressão desse crime eleitoral. O evento realizado na sede do TRE-SP. Urna Eletrônica . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política TRE-SP inicia testes de integridade em urnas da capital paulista
dom, 04/10/2026 - 08:51
Eleitores do Rio de Janeiro votam no maior colégio eleitoral da capital, Expo Mag, na Cidade Nova, região central da cidade
Política No Rio de Janeiro, 12,86 milhões de eleitores são esperados para votar
dom, 04/10/2026 - 08:27
São Paulo (SP) 24/09/2026 - O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) , durante demonstração para a imprensa do fluxo de votação das Eleições 2026. Além de uma apresentação sobre o chamado “derrame de santinhos” e o novo provimento da Corregedoria do Tribunal que disciplina a fiscalização e a repressão desse crime eleitoral. O evento realizado na sede do TRE-SP. Urna Eletrônica . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Colinha em papel e sem celular: saiba o que pode entrar na cabine
dom, 04/10/2026 - 08:18
King Sunny Ade of Nigeria performs during the 2007 African Footballer of the Year award ceremony in Lome February 1, 2008. REUTERS/Luc Gnago (TOGO)
Cultura Rádio Nacional estreia nova temporada de Música do Mundo neste domingo
dom, 04/10/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo