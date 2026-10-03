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Política

Eleições 2026: saiba quais documentos são aceitos para votar

Documentos digitais oficias com foto são aceitos como identificação
Agência Brasil
Publicado em 03/10/2026 - 08:45
Brasília
São Paulo (SP), 02/10/2024 - Simulação da eleição para demonstração do fluxo de votação, em uma seção eleitoral cenográfica, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo - TRE-SP. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Mais de 158 milhões de brasileiros poderão votar neste domingo (4) no primeiro turno das Eleições Gerais. Para tanto, é comparecer a uma das 499 mil seções eleitorais e apresentar um documento oficial com foto.  

São aceitos como documento de identificação, inclusive em formato digital: 

  • e-Título (desde que apareça a foto do eleitor no aplicativo) 
  • carteira de identidade 
  • identidade social 
  • passaporte 
  • carteira de categoria profissional reconhecida por lei 
  • certificado de reservista 
  • carteira de trabalho física 
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os documentos oficiais com foto podem ser utilizados mesmo que estejam vencidos, desde que permitam a identificação do eleitor. 

As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar. 

É possível votar sem o título de eleitor? 

Sim. Documentos oficiais com foto, físicos ou digitais, serão aceito para identificação.  

No entanto, para votar apresentando somente o e-Título, disponível nas plataformas iOS ou Android, é preciso que o aplicativo contenha a foto do eleitor.  

Leia também: 

>>> Saiba o que pode e o que não pode no dia da votação 

>>>  Saiba como baixar o e-Título para votar 

>>>  Saiba em quantos candidatos votar e a ordem de votação 

 

 

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Edição:
Amanda Cieglinski
eleições 2026 TSE
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