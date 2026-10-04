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Política

Eleições: São Paulo tem 45 casos de irregularidade e 15 prisões

Em Santo Amaro, três pessoas foram presas e encaminhadas ao 43º DP
Letycia Treitero Kawada - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 13:48
São Paulo
Brasília - 04/10/2026 - Eleitores brasileiros vão às urnas para eleger presidente da República, deputados federais, estaduais e distritais, senadores e governadores, no Centro de Ensino Fundamental 06 de Brasília, no Lago Sul. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nas primeiras horas do primeiro turno das eleições, autoridades policiais registraram 45 ocorrências e detiveram 15 pessoas em todo o estado de São Paulo. O boletim divulgado também informa casos de boca de urna, que fica configurada quando há manifestações coletivas e sonoras, na capital e no interior. 

No distrito de Santo Amaro, zona sul da capital, policiais militares atenderam um chamado para apurar uma possível ocorrência de boca de urna em via pública. Conforme determina a legislação eleitoral, não são permitidas nos dias de votação aglomerações de pessoas com roupas e artigos de propaganda política, o que foi confirmado ao chegarem ao endereço. Ao todo, três pessoas foram presas e encaminhadas ao 43º Distrito Policial.

Ainda segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), em Mogi Mirim, a Polícia Militar também foi acionada após receber uma denúncia de boca de urna nas proximidades da Escola Técnica Estadual (ETEC) Pedro Ferreira Alves, localizada na Rua Ariovaldo Silveira Franco. Foi formalizada uma ocorrência junto ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) do município.

Somente no território paulista, são 34,1 milhões os eleitores aptos a participar do pleito, em mais de 11 mil locais de votação, o que exige um esquema especial de segurança. Em nota, a SSP destaca que mantém equipes de policiamento ostensivo e preventivo próximas aos locais, desde as 6h deste domingo (4). 

Os agentes já foram escalados nos dias anteriores, para suprir demandas relacionadas à logística das urnas eletrônicas. Após o prazo para o eleitorado votar, que se encerra às 17h, permanecerão em atividade, para garantir novamente a segurança no transporte dos equipamentos.

A Polícia Civil atua com reforço dos plantões policiais em todo o estado, além de equipes especializadas de prontidão para o atendimento, o registro e a apuração de eventuais ocorrências.

"O acompanhamento da operação é realizado em tempo real pela Sala de Gerenciamento de Incidentes (SGI), instalada no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), em alinhamento com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da SSP. O Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil (Cepol) também monitora os registros para agilizar os encaminhamentos necessários", completa a pasta no comunicado. 

 

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Edição:
Valéria Aguiar
São Paulo casos de irregularidades eleitores prisões eleições 2026
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