Em São Paulo, 34 pessoas são detidas durante as eleições

Maior parte está relacionada à prática de boca de urna

Um balanço parcial divulgado na tarde deste domingo (04) pela Polícia Militar apontou que 34 pessoas foram detidas ou apreendidas em todo o estado paulista por problemas relacionados às eleições.

A maior parte desses registros, informou a PM, está relacionada à prática de boca de urna, quando há tentativa de convencer o eleitorado a votar em determinado candidato, partido, federação ou coligação no dia da eleição.

Em Franca, uma mulher foi encaminhada ao Distrito Policial por suspeita de distribuir panfletos eleitorais nas proximidades de uma escola. Durante a abordagem, ela confessou que iria receber R$ 100 pela entrega do material de campanha. Já na zona sul paulistana, três pessoas foram detidas pela prática de boca de urna.

Chuvas

Apesar das detenções e das fortes chuvas, as eleições estão transcorrendo de forma satisfatória em todo o estado paulista, segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), José Antonio Encinas Manfré.

“Os trabalhos estão se processando de modo satisfatório em todo o estado”, garantiu Manfré, em entrevista concedida a jornalistas no final da manhã de hoje.

De acordo com um balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, pelo menos 276 ocorrências relacionadas às fortes chuvas foram encaminhadas para atendimento em todo o estado paulista. A maior parte desses chamados era relacionado a queda de árvores.

Quase metade dessas ocorrências foi registrada na cidade de Presidente Prudente, onde o forte temporal provocou até mesmo o destelhamento de uma escola que estava funcionando como um local de votação. Por causa disso, houve necessidade de se transferir a votação que estava ocorrendo na Escola Florivaldo Leal para a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

As fortes chuvas de hoje no estado provocaram ao menos duas mortes. Uma delas ocorreu na cidade de Araçatuba, onde as rajadas de vento chegaram a alcançar 112 km/h. Uma pessoa acabou morrendo após a queda do teto de um estabelecimento comercial no bairro São João. Já na cidade de Jaboticabal, uma pessoa morreu após uma árvore ter caído sobre o carro em que ela estava.