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Política

Espírito Santo terá 2º turno entre Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço

Pazolini teve 49,65% dos votos válidos e Ferraço, 34,06%
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 22:06
Brasília
Brasília (DF), 04/10/2026 - Eleições 2026. Candidatos ao governo do Espírito Santo. Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini. Foto: Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Espírito Santo. Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 100% das urnas apuradas, Pazolini ficou em primeiro lugar, com 49,65% dos votos válidos, ou 1.048.633 votos. Ferraço ficou em segundo, com 34,06%, equivalente a 719.397 votos.

Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Espírito Santo será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Os demais candidatos obtiveram:

  • Helder Salomão (PT): 15,32%
  • Breno Barcelos (Missão): 0,85%
  • Rafael Demuner (UP): 0,13%
Edição:
Juliana Andrade
eleições 2026 Espírito Santo
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