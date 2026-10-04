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Política

Fábio Mitidieri é reeleito para governar o Sergipe por mais 4 anos

Candidato do PSD obteve 59,04% dos votos válidos
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 20:04
Brasília
Eleições 2026 - Fábio Mitidieri. Foto: PSD/Divulgação
© PSD/Divulgação

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi reeleito para o cargo em primeiro turno. Com 92,99% das urnas apuradas, o candidato aparece com 59,04% dos votos válidos, o equivalente a 666.291 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Em segundo lugar, ficou Valmir de Francisquinho (Republicanos), que obteve 37,58% dos votos válidos, o equivalente a 424.173 votos. 

Dr. Helton (PSOL) ficou com 3,15% dos votos válidos (35.524) e Taty Cristina de Jesus (DC), com 0,23% (2.621).

Fábio Mitidieri tem 49 anos e é formado em administração. O vice-governador eleito é Jeferson Andrade. 

Iniciou na política em 2008, quando foi vereador de Aracaju pelo PDT. Também foi secretário municipal de Aracaju na gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, e secretário estadual  no governo de Jackson Barreto. Além disso, foi deputado federal por dois mandatos, eleito em 2014 e 2018.

Em suas redes sociais, ele comemorou a reeleição e agradeceu a confiança da população.

"A aprovação da gestão mostra o quanto o povo sergipano espera de nós e o quanto a gente tem por fazer. Eu só sei agradecer trabalhando e vou começar a trabalhar cada vez mais para que a gente possa fazer um segundo mandato ainda melhor do que foi o primeiro", afirmou. 

*matéria ampliada às 21h19

Edição:
Juliana Andrade
eleições 2026 Sergipe primeiro turno
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