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Política

Filho de Arthur Lira se torna o mais jovem deputado federal já eleito

Alvinho Lira tem 20 anos e foi o mais votado em Alagoas
Guilherme Jeronymo - repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/10/2026 - 19:11
São Paulo
Alvinho Lira. Foto: PP/Divulgação
© PP/Divulgação

O alagoano Alvinho Lira (PP-AL), filho do ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL), se tornou o deputado federal eleito mais jovem da história do país nas eleições de 2026.

Alvinho tem 20 anos e, em 17 de março de 2027, completará 21, a idade mínima para se tornar deputado federal. Até o ano passado, era exigido ter essa idade na data da posse, que está marcada para 1º de fevereiro de 2027.

Mas, a partir da Lei 15.230/2025, os novos integrantes do Legislativo ganharam um prazo de até 90 dias após a eleição da Mesa Diretora da Casa para completar a idade mínima.

>> Conheça a nova composição eleita para a Câmara dos Deputados

Alvinho Lira e o pai não atuarão na mesma Casa Legislativa, porque Arthur Lira concorreu e foi eleito ao Senado, também por Alagoas.

O jovem deputado foi o mais votado em seu estado, com 172.628 votos. A campanha de Lira arrecadou R$ 3.148.127,00, tendo como principal origem a Direção Nacional do PP, e registrou, até o momento, R$ 1.364.220,42 em despesas.

O limite de gastos, estabelecido pelo TSE, era de apenas R$ 28,4 mil a mais, ou R$ 3.176.572,53.

Alvinho Lira será um dos 183 deputados que estreiam no cargo. O índice de renovação da Câmara, de 35,67%, foi o menor desde 2010.

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Edição:
Vinicius Lisboa
eleições 2026 Câmara dos Deputados Congresso Nacional Arthur Lira
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