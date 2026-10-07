logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Flávio Bolsonaro recebe apoio de partidos e fala em mudar Constituição

Questões tributárias e maioridade penal estão entre as propostas
Marcelo Brandão – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2026 - 19:20
Brasília
Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) gestures during an event ahead of the runoff election, in Brasilia, Brazil, October 7, 2026. REUTERS/Diego Herculano
© Reuters/DIEGO HERCULANO/Proibida reprodução

O candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, obteve apoio formal da federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas. Também confirmou o apoio o partido Novo, do candidato Romeu Zema. 

Zema teve pouco mais de 326 mil votos na disputa de primeiro turno, 0,27% do total de votos.

Durante a entrevista coletiva em Brasília para a confirmação do apoio da federação União Progressista, Bolsonaro reforçou seu interesse em fazer alterações na Constituição. Ele afirmou que existem questões tributárias e da redução da maioridade penal, entre outras mudanças, que precisam ser alteradas via Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

“Tem que haver uma reforma no Judiciário. Sou a favor da redução da maioridade penal há bastante tempo, isso tem que ser feito por PEC. Tem pontos da reforma tributária que precisam ser feitos por PEC”, disse.

Reeleição

Ele também defendeu o fim da reeleição. Afirmou que, caso seja eleito, não irá se reeleger e encampará essa proposta junto ao Congresso Nacional. 

“É o Congresso que vai definir os critérios, se vai ser mandato de quatro, de cinco anos; se vai valer só para presidente [da República], se vai valer também para governador. É o processo legislativo que vai ser respeitado e a maioria vai decidir”, disse. 

Congresso

No pleito do último domingo (4), o partido de Flávio Bolsonaro, o PL, conseguiu uma eleição expressiva tanto no Senado, quanto na Câmara. No Senado, o partido terá 28 representantes, e 121 na Câmara, maior bancada da Casa. 

Já o PT conquistou para o Senado os dois assentos da Bahia, além de um em Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

Na Câmara, a segunda colocada entre as bancadas foi a Federação Brasil da Esperança, formada pelas seguintes siglas: Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil e Partido Verde (PT-PCdoB-PV), com 88 deputados – seis a mais que na última eleição.

Relacionadas
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Flávio busca apoio de Caiado e Lula defende fim da 6x1
Brasília (DF), 12/12/2024 - Sessão do Senado Federal deliberativa extraordinária. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
PL elege 19 senadores e soma 28; MDB conquista sete vagas e PT, seis
Edição:
Sabrina Craide
eleições 2026 Flávio Bolsonaro Constituição Federal PL Redução da Maioridade Penal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar
Economia Dólar volta a R$ 5 com ambiente externo e ajuste pós-eleitoral
qua, 07/10/2026 - 19:41
Produção de peças para veículos 15/12/2016 REUTERS/Jorge Adorno
Economia Faturamento da indústria cai 3,5% em agosto, informa CNI
qua, 07/10/2026 - 19:39
Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) gestures during an event ahead of the runoff election, in Brasilia, Brazil, October 7, 2026. REUTERS/Diego Herculano
Política Flávio Bolsonaro recebe apoio de partidos e fala em mudar Constituição
qua, 07/10/2026 - 19:20
Placas de energia solar instaladas para gerar eletricidade
Meio Ambiente 5º leilão do Eco Invest atrai quase R$ 50 bi para investimentos verdes
qua, 07/10/2026 - 17:48
Os trabalhadores da montadora Fiat Chrysler Automobiles constroem um modelo Argo 2020, em meio à disseminação da doença por coronavírus (COVID-19), na fábrica de montagem em Betim
Economia Produção de veículos tem melhor setembro desde 2014, diz Anfavea
qua, 07/10/2026 - 17:42
São Paulo - 06/07/2025 - Dirigente responsabiliza Hugo Calderano por imbróglio com visto Sem poder competir nos EUA, brasileiro perderá competição importante. Foto: Divulgação/WTT
Esportes Após 2 vitórias, Calderano encara alemão nesta quinta no China Smash
qua, 07/10/2026 - 17:18
Ver mais seta para baixo