Flávio e Lula votam no 1º turno; acompanhe voto dos demais candidatos

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) votou na manhã deste domingo (4) no Rio de Janeiro. Ele chegou pouco depois das 8h, logo após a abertura dos portões da Escola Municipal Barão Homem de Mello, na Vila Isabel. Depois de votar, o candidato posou para fotos ao lado da esposa, Fernanda Bolsonaro.

Flávio foi acompanhado do candidato ao governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, e dos candidatos ao Senado pelo PL Carlos Portinho e Carlos Jordy. A mãe do candidato, Rogéria Bolsonaro, candidata a deputada federal, também acompanhou o voto do filho.

Depois do voto, Flávio conversou com a imprensa e disse estar confiante para uma vitória no primeiro turno das eleições.

"Eu espero de verdade que o Brasil já escolha o seu presidente no dia de hoje de forma definitiva."

O candidato também disse que está preparado para presidir o Brasil. "Estou muito feliz com a campanha limpa que nós fizemos. Eu espero que os brasileiros e brasileiras possam sair hoje de casa para mudar o país para melhor", disse o candidato. "Eu estou mais do que preparado para presidir esse país e devolver o direito das famílias brasileiras de voltarem a sonhar".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, votou em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Ele chegou à escola estadual João Firmino, seu local de votação, por volta das 9h10. Lula estava acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin. Também acompanharam o presidente as candidatas ao senado Simone Tebet e Marina Silva, além de Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo.

Ao deixar a cabine de votação, Lula posou para os fotógrafos ao lado de Alckmin segurando uma bandeira do Brasil.

Em entrevista a jornalistas, o presidente reafirmou que o que está em jogo nas eleições deste domingo é a escolha entre o fortalecimento do regime democrático e a barbárie.

"O que está em jogo é definição de um projeto de Brasil. O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie, entre o desenvolvimento e o atraso", afirmou.

"O Brasil não irá pra frente com miliciano, com orgia em torno da quadrilha do banco Master. O Brasil vai pra frente com seriedade."

Lula também reforçou o pedido para que os idosos compareçam às urnas.

"Tenho feito um apelo para que as pessoas com mais de 70 anos, que pela lei não precisam votar, compareçam para votar, porque as pessoas não têm que votar apenas pensando nelas, as pessoas têm que pensar no Brasil, as pessoas têm que pensar nos seus filhos, as pessoas têm que pensar nos seus netos, as pessoas têm que pensar no futuro daqueles que elas vão deixar", disse Lula a jornalistas.

Outros candidatos

Candidato pelo Novo, Romeu Zema votou em Araxá, no Triângulo Mineiro, por volta das 9h. Em entrevista após sair da cabine, ele afirmou que foi o candidato que mais trabalhou e o que registrou a campanha mais econômica. "Não é dinheiro que faz ganhar eleição", afirmou.

O candidato Ronaldo Caiado (PSD) votou em Nova Crixás, no interior de Goiás. Ao sair da cabine e falar com a imprensa, Caiado disse estar com a sensação de "dever cumprido".

Já Wilson Grassi (Democratas) votou pela manhã em São Paulo.

A candidata à Presidência pela Unidade Popular pelo Socialismo, Samara Martins, votou em Natal (RN), acompanhada de seu marido e dos dois filhos por volta das 10h.

“Fizemos uma campanha muito bonita, apresentando propostas do programa socialista da Unidade Popular, que tiveram um apoio muito grande da classe trabalhadora”, destacou a candidata.

O candidato Edmilson Costa, do PCB, votou pela manhã no Colégio Rodrigues Alves, na Avenida Paulista. Na porta da escola onde vota, desejou a todos uma eleição tranquila e que os eleitores exerçam a democracia e votem com liberdade.

O candidato Augusto Cury (Avante) votou por volta das 11h em Colina (SP). À imprensa, ele afirmou que “pode haver uma surpresa” no resultado do pleito.

"Cada brasileiro tem o direito mais poderoso que pode exercer na democracia, que é o seu voto. Quando ele vota, ele vota no futuro da sua família, dos seus filhos e do seu país. O brasileiro pode conquistar novamente o direito de sonhar e ter esperança”, disse.

*Em atualização