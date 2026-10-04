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Política

Homem infarta e morre em seção eleitoral do Rio de Janeiro

Samu declarou o óbito ainda no local de votação
Bruno de Freitas Moura ─ Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 17:10
Rio de Janeiro
Brasília - 04/10/2026 - Eleitores brasileiros vão às urnas para eleger presidente da República, deputados federais, estaduais e distritais, senadores e governadores, no Centro de Ensino Fundamental 06 de Brasília, no Lago Sul. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Um homem de 62 anos morreu neste domingo (4) enquanto esperava para votar, em uma seção eleitoral na Barra da Tijuca, bairro da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Ele sofreu um infarto e não resistiu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada e declarou o óbito ainda no local de votação.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) lamentou a morte e prestou condolências à família.

A votação prosseguiu normalmente após o corpo ser retirado.

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Edição:
Vinicius Lisboa
eleições 2026 Rio de Janeiro Tribunal Regional Eleitoral TRE-RJ
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