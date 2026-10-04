Política
Homem infarta e morre em seção eleitoral do Rio de Janeiro
Samu declarou o óbito ainda no local de votação
Bruno de Freitas Moura ─ Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 17:10
Rio de Janeiro
Versão em áudio
Um homem de 62 anos morreu neste domingo (4) enquanto esperava para votar, em uma seção eleitoral na Barra da Tijuca, bairro da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.
Ele sofreu um infarto e não resistiu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada e declarou o óbito ainda no local de votação.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) lamentou a morte e prestou condolências à família.
A votação prosseguiu normalmente após o corpo ser retirado.
Mais notícias
Política Piauí reelege Rafael Fonteles como governador no primeiro turno
dom, 04/10/2026 - 19:35
Política Daniel Vilela é reeleito governador de Goiás no primeiro turno
dom, 04/10/2026 - 19:32
Política Menos numerosos em 2026, adolescentes exercem direito ao voto
dom, 04/10/2026 - 19:31
Política No Rio Grande do Sul, Luciano Zucco é eleito governador em 1º turno
dom, 04/10/2026 - 19:22
Política Marcos Rogério é eleito governador de Rondônia no primeiro turno
dom, 04/10/2026 - 19:21
Política Jorginho Mello é reeleito governador de Santa Catarina em 1° turno
dom, 04/10/2026 - 19:18