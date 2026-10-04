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Política

Idosos superam dificuldades e ressaltam importância do voto

Brasil tem hoje cerca de 16 milhões de idosos com mais de 70 anos
Iara Balduino - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 14:49
Brasília
Brasília (DF), 04/10/2026 - Eleitores comparecem às seções eleitorais na manhã deste domingo para participar do primeiro turno das Eleições 2026. As imagens mostram o momento da votação nas salas onde estão instaladas as urnas eletrônicas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Elenita da Silva, 71 anos, tem dificuldade de locomoção por causa de uma cirurgia recente no joelho direito. Ela vota na maior zona eleitoral do Distrito Federal, em Águas Claras, e para chegar até a urna precisou da ajuda de uma bengala. Ela diz que nunca deixou de votar, só que, dessa vez, pensou em não comparecer.

“Mas depois eu fiquei olhando as coisas e pensei: melhor eu ir lá. Aí pronto, tô aqui. Acho importante que todas as pessoas exerçam [o direito ao voto] porque só assim a gente pode mudar alguma coisa”, diz.

Brasília – DF – 04/10/2026 - Votação do primeiro turno. ( Elenita Pereira da Silva na UNIEURO) FOTO: Lula Marques/Agência Brasil.
Mesmo com dificuldade de locomoção, Elenita da Silva, 71 anos, compareceu ao local de votação. Foto: - Lula Marques/Agência Brasil.

Para os eleitos, ela pede atenção especial para a saúde e a educação do país. “Aqui no Distrito Federal a saúde está debilitada. Tem que mudar isso”, diz.

O Brasil tem hoje cerca de 16 milhões de idosos com mais de 70 anos. Isso corresponde a 10,6% dos eleitores do país. Essa população tem voto facultativo desde a promulgação da Constituição de 1988 e histórico de alta abstenção. Em 2022, 60% dos que faziam parte desse grupo não compareceram às urnas.

Brasília – DF – 04/10/2026 - Votação do primeiro turno. Valdeci Camargo Bezerra na UNIEURO.FOTO: Lula Marques/Agência Brasil.
Aos 81 anos, Valdeci Camargo Bezerra venceu a mobilidade reduzida e fez questão de sair de casa para votar. Foto: Lula Marques/Agência Brasil.

Valdeci Bezerra está em um grupo ainda mais restrito. Aos 81 anos, faz parte dos 2% da população brasileira classificada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como idosos longevos. E, pelos médicos, como super idosos.

Uma boa expressão para descrever Valdeci que, mesmo com mobilidade reduzida por causa de um tratamento de câncer diz que fez questão de sair de casa para votar. Para isso, teve a ajuda do filho.

A gente precisa votar, a gente tem que defender o nosso Brasil. Não dá pra deixar para depois. Acho que é importante todo mundo exercer o direito de votar e defender o que é nosso”.

Brasília – DF – 04/10/2026 - Votação do primeiro turno. Lucilda Cruz Colares de Oliveira, na UNIEURO) FOTO: Lula Marques/Agência Brasil.
A professora Lucilda de Oliveira diz que vota pelos direitos de filhos e netos. Foto: Lula Marques/Agência Brasil.

A professora aposentada Lucilda de Oliveira, 76 anos, também não tem mais obrigação de votar, mas diz que faz isso pelos filhos e pelos netos.

“Eu pedi a Deus mais essa chance de votar porque eu respeito e amo meu país”, diz. Perguntada sobre o que espera que os governantes eleitos façam pelos idosos, ela diz que não precisa de uma política específica. Apenas que eles “sejam honestos e tenham caráter”.

 

Jovens lutam por democracia e políticas públicas

No centro da capital brasileira, a cerca de 20 quilômetros de onde votam Elenita, Valdeci e Lucilda, Cecília Borgato votou pela primeira vez. Ela tem 17 anos e acha muito importante que os jovens decidam quem vai representá-los.

“Eu votei em candidatos que têm compromisso com a tarifa zero, com as cotas, que são coisas que eu acredito. Porque eu uso transporte público todos os dias, mas eu acho que mesmo se eu não utilizasse, eu acho importante a gente votar por quem utiliza, pelas minorias, pelo social”.

Brasília – DF – 04/10/2026 - Votação do primeiro turno. Cecilia Carvalho Borcato, 17 anos no CEUB. FOTO: Lula Marques/Agência Brasil.
Aos 17 anos, Cecília Borgato votou pela primeira vez. Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Segundo dados do TSE, 1,6 milhão de brasileiros de 16 e 17 anos se registraram para votar nas eleições de 2026. Na eleição de 2022 eram 2,1 milhões. Uma queda de 22,8%. No mesmo período, o número de jovens dessa idade também diminuiu no Brasil, mas em proporção muito menor: 5,6%.

Maria Clara tirou o título de eleitor aos 16 anos para votar em 2022. Este ano, diz que veio pela democracia e espera que outros jovens façam o mesmo agora.

“O Brasil depende das nossas escolhas, das nossas decisões. Se você se abstém, você abre mão de fazer essa escolha. Eu espero que os nossos candidatos façam o país mais justo e mais democrático também”.

 

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Edição:
Valéria Aguiar
eleições 2026 TSE idosos Jovens Democracia políticas públicas
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