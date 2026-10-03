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Política

Idosos votam primeiro: conheça outros eleitores com prioridade

Prioridade absoluta é de eleitores com mais de 80 anos e acompanhantes
Agência Brasil
Publicado em 03/10/2026 - 12:53
Brasília
Eleitores votam no 1º turno em seção eleitoral no Colégio Maria Raythe, na Tijuca, zona norte da cidade.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Neste domingo (4), os 158,7 mil eleitores que comparecerão às urnas deverão votar em cinco cargos em disputa no primeiro turno - deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República. Caso haja fila nas seções de votação, a legislação estabelece públicos prioritários que podem votar antes dos demais. 

Idosos 80+

A prioridade absoluta, ou seja, aqueles que passam na frente de qualquer pessoa na fila, são os eleitores com mais de 80 anos. Independentemente do horário de chegada, ele deve passar na frente dos demais e essa prioridade é estendida ao acompanhante do eleitor prioritário. 

Outros públicos também têm prioridade na fila. Confira a lista: 

  • idosos (60+); 
  • pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 
  • enfermos; 
  • autistas; 
  • obesos; 
  • gestantes; 
  • lactantes; 
  • pessoas com crianças de colo; 
  • doadores de sangue. 

Profissionais envolvidos na organização do pleito também terão prioridade. São eles: 

  • candidatas e candidatos; 
  •  juízes eleitorais e seus auxiliares; 
  • servidores da Justiça Eleitoral; 
  • promotores eleitorais; 
  • militares/agentes de segurança em serviço.  

Leia também: 

>>> Conheça os direitos das pessoas com deficiência no dia das eleições 

>>> Nem SP, nem Rio: saiba seção que reúne mais eleitores brasileiros

>>> Saiba em quantos candidatos votar e a ordem de votação

 

Edição:
Amanda Cieglinski
idosos pessoa com deficiência eleições 2026
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