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Política

Jerônimo é reeleito governador no primeiro turno na Bahia

Candidato do PT obteve 55,41% dos votos válidos, segundo dados do TSE
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 21:30
 - Atualizado em 04/10/2026 - 22:05
Brasília
Jerônimo Rodrigues. Foto: Gov BA/Divulgação
© Gov BA/Divulgação

Jerônimo Rodrigues foi reeleito governador da Bahia neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do PT obteve 55,41% dos votos válidos, o equivalente a 4.440.938 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até as 21h23, 96,73% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com o resultado, ele está matematicamente eleito.

Jerônimo ficou à frente de ACM Neto (União), que recebeu 44,11% dos votos (3.535.498).

Na sequência, aparecem os seguintes candidatos:

  • Ronaldo Mansur (PSOL), 0,34%;
  • Aroldo Felix (UP), 0,06%;
  • Maria Bona (PCO), 0,05%;
  • Ariel Capistrano (DC), 0,03.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo da Bahia.

Atual governador, Jerônimo Rodrigues é engenheiro agrônomo e professor universitário. Foi secretário estadual de Desenvolvimento Rural e de Educação e secretário nacional do Desenvolvimento Territorial. Buscava a reeleição.

Nas redes sociais, Jerônimo celebrou a reeleição e escreveu que trabalhará para eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno.

"A Bahia vai seguir avançando! Chegamos até aqui porque cada baiano e cada baiana acreditou no nosso projeto. Agora, vamos arregaçar as mangas e seguir para o segundo turno das eleições, ao lado do presidente Lula, para garantirmos a vitória da democracia. Vamos à luta! Obrigado", postou o governador reeleito,

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).

 

Edição:
Wellton Máximo
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