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Política

Justiça Eleitoral entra na reta final da preparação das urnas

Logística é considerada uma das etapas mais complexas da eleição
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/10/2026 - 13:47
Brasília
Brasília (DF), 02/10/2026 - O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) iniciou a distribuição das 7.000 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas neste domingo (4/10), durante o 1º turno das Eleições 2026. Na foto urnas chegando na escola civil-militar na cidade da Estrutural. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

A dois dias do primeiro turno das Eleições 2026, a Justiça Eleitoral está na fase final dos preparativos para disponibilizar as urnas eletrônicas nos locais de votação em todo o país.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os equipamentos passam por etapas como geração de mídias, carga dos sistemas, testes e lacração antes de serem encaminhados para uso no pleito.

O TSE destaca que a chegada da urna à seção eleitoral é resultado de uma extensa operação logística coordenada pelos tribunais regionais eleitorais (TREs).

A estrutura envolve a distribuição dos equipamentos para milhares de locais de votação espalhados pelo território nacional, incluindo áreas urbanas, comunidades rurais e regiões de difícil acesso.

As informações divulgadas pelos tribunais indicam que os trabalhos de preparação seguem próximos da etapa final.

TSE

O TSE explica que a jornada da urna eletrônica até o eleitor envolve diversas etapas de preparação antes da votação, incluindo procedimentos técnicos e logísticos coordenados pela Justiça Eleitoral em todo o país.

Embora os tribunais não detalhem publicamente o cronograma de entrega de cada equipamento aos locais de votação, as publicações mais recentes da Justiça Eleitoral mostram o avanço das etapas de preparação das urnas em diversos estados.

A logística é considerada uma das etapas mais complexas da eleição. Segundo o TSE, cada urna é preparada especificamente para a seção onde será utilizada, o que exige controle sobre a movimentação dos equipamentos e acompanhamento das diferentes fases do processo até a abertura da votação.

Saiba mais no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

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Fernando Fraga
eleições 2026 Urnas Eletrônicas TSE distribuição de urnas eleição TRE Logística Multimídia
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