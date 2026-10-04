Mais de 5 milhões votam neste domingo no Maranhão

Número de mesários convocados em todo o estado chega a 70 mil

Mais de 5 milhões de eleitores maranhenses votam neste domingo (4) no primeiro turno das eleições 2026. Para que tudo corra com tranquilidade, a Justiça Eleitoral convocou mais de 70 mil mesários para trabalhar nas seções eleitorais espalhadas pelos 217 municípios do Maranhão.

Em São Luís, cidade que concentra o maior número de eleitores, mais de 750 mil pessoas estão aptas a exercer seu direito de escolha. Desde o início da manhã, os eleitores começaram a se deslocar para votar.

Foi o caso das irmãs Thaís Chagas de Melo, 34 anos, e Alice Chagas de Melo, 25 anos, que chegaram logo no início da manhã no Liceu Maranhense, localizado no centro da cidade, um dos locais de votação mais movimentados da capital maranhense.

À Agência Brasil, as irmãs contaram que já tinham escolhido todos os seus candidatos.

“Foi uma longa jornada, mas eu consegui, vou até levar na pesca”, disse Thaís, se referindo a expressão local para a popular cola com o número dos candidatos.

A vendedora disse esperar que as pessoas votem de maneira consciente. “Desejo que elas votem com consciência, que elas saibam votar para a gente melhorar o nosso país.”

A irmã mais nova, guarda municipal, levour uma cola com os números dos candidatos escolhidos e afirmou que estudou com cuidado as propostas, antes de decidir o voto.

“Estudei direitinho, mas achei que ainda há pouca possibilidade de as pessoas fazerem alguma coisa que preste na cidade, porque só vemos as mesmas caras de candidatos”, reclamou.

Alice deixou um conselho para os eleitores entenderem as propostas apresentadas: “A gente em que estudar a proposta de cada um, não se vender e ter paciência, que uma hora a gente acerta”, disse.

A escolha dos candidatos também deixou dúvidas para a dona de casa Ana Caroline Barroso, 32 anos. Eu ainda estava em dúvida no caso do presidente, governador eu já tinha” disse. Em relação aos demais cargos, ela disse que também teve dificuldades e. “Inclusive eu até votei no partido de um deputado federal”, frisou Ana Caroline, que disse achar que a eleição está “indecisa”.

A dona de casa Maria Helena Barros, 57 anos, disse que só definiu o candidato na reta final da eleição. “Foi quase de última hora”, disse Maria Helena. “Saio daqui com um pouco de esperança, mas a gente fica com a dúvida também se vai melhorar”, completou.

A dúvida não existiu para a aposentada Itaci Ramos de Salles, 89 anos, que chegou para votar com todos os candidatos definidos.

“Já tinha todos os candidatos na cabeça, só Deus. Até porque ninguém faz minha cabeça”, afirmou.

Itaci disse que as pessoas mais velhas devem continuar exercendo o seu direito de voto, mesmo que não seja obrigatório. Para mim, é importante votar. Quem tiver com a minha idade e tiver vontade de votar, vote, pode ir tranquilo; votar é bom”, afirmou.

A mesma disposição teve o presidente da Cruz Vermelha no Maranhão, Carlos Alberto Rancho. "Olha, a gente faz uma escolha e ela é responsabilidade nossa. Se errarmos, são quatro anos."

Se acertarmos, são quatro anos de satisfação. É nossa obrigação fazer a nossa escolha para que possamos ajudar, não só os que precisam, mas a nós mesmo e ao país”, observou.

Carlos Alberto disse que escolheu os candidatos observando seus pontos de vista e com base nas suas expectativas para o futuro.

“O voto de pessoas da minha idade, ou com menos idade, é responsabilidade sobre o futuro dos nossos filhos, netos, bisnetos. Se cometermos um erro hoje na escolha do voto, com certeza, amanhã não vamos poder reclamar”, completou.

Neste domingo, 158.745.463 eleitores estão aptos a comparecer aos locais de votação, em todo o país, para escolher os candidatos que disputam as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais.

A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve anotados os números dos candidatos escolhidos para agilizar a votação.

Os eleitores devem ficar atentos também aos horários: a votação termina às 17h, seguindo obrigatoriamente o horário de Brasília.

O prazo será prorrogado quando houver pessoas aguardando na fila às 17h. Nesse caso, serão distribuídas senhas para garantir que todos os presentes possam exercer o voto.