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Política

Maranhão elege Eduardo Braide governador no primeiro turno

Candidato do PSD obteve 54,1% dos votos válidos, segundo dados do TSE
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 21:21
Brasília
Brasília (DF), 11/12/2019 - Deputado Eduardo Braide durante sessão da Câmara dos Deputados. Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
© Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Eduardo Braide foi eleito governador do Maranhão neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do PSD obteve 54,10% dos votos válidos, o equivalente a 2.074.520 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até as 21h17, 98,42% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com o resultado, ele está matematicamente eleito.

Braide ficou à frente de Orleans Brandão (MDB), que recebeu 34,68% dos votos (1.329.874).

Na sequência, aparecem os seguintes candidatos:

  • Felipe Camarão (PT), 9,59%;
  • Roberto Rocha (PRTB), 1,27%;
  • André Luís (Missão), 0,20%;
  • Saulo Arcangeli (PSTU), 0,12%;
  • Reginaldo Lima (PCB), 0,03%;
  • Dimas Cassimiro (PCO), 0,01%.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo do Maranhão.

“Recebo esta vitória com muita gratidão e, acima de tudo, com um profundo senso de responsabilidade. O Maranhão escolheu um novo caminho, e cabe a nós honrar cada voto, trabalhando para melhorar a vida das pessoas em todas as regiões do nosso estado”, afirmou Eduardo Braide em nota.

O governador eleito prometeu ampliar o diálogo com a sociedade e unir esforços.

“Essa não é uma vitória de uma pessoa. É uma vitória de todos aqueles que acreditaram que é possível fazer mais pelo Maranhão. A partir de hoje, nosso compromisso é com todos os maranhenses, independentemente de onde moram ou de como votaram. Vamos trabalhar para construir um Maranhão mais forte, desenvolvido e com mais oportunidades para todos”, acrescentou.

Eduardo Braide foi prefeito de São Luís por dois mandatos, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Antes, foi deputado estadual por dois mandatos e deputado federal. Em 2026, deixou a prefeitura para disputar o governo do Maranhão.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).


 

Edição:
Wellton Máximo
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