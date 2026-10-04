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Política

Marcos Rogério é eleito governador de Rondônia no primeiro turno

Candidato do PL obteve XX% dos votos válidos, segundo o TSE
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 19:21
Brasília
Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) realiza reunião deliberativa para analisar projetos sobre a política de incentivo à fabricação de motores no país, o acesso da ANP a informações fiscais de agentes do setor de petróleo, os reajustes das tarifas de energia elétrica e as medidas de incentivo aos aeroclubes brasileiros. Também estão na pauta projetos que denominam pontes e rodovia e requerimentos sobre energia, gás, ferrovias, fraturamento hidráulico e aviação. Mesa: presidente da CI, senador Marcos Rogério (PL-RO) - em pronunciamento. Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
© Saulo Cruz

Marcos Rogério (PL) foi eleito governador de Rondônia neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato obteve 57,02% dos votos válidos, o equivalente a 509.168 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 19h15,  94,68% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com esse resultado, o candidato está matematicamente eleito. 

Marcos Rogério ficou à frente de Adailton Furia (PSD), que recebeu 19,31%% dos votos. 

Na sequência, aparecem: 

  • Hildon Chaves (União): 19,31%
  • Expedito Netto (PT): 7,82%
  • Pedro Abib (MDB): 0,72%
  • Samuel Costa (PSB): 0,47%

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo de Rondônia. 

Quem é o novo governador

Marcos Rogério foi vereador de Ji-Paraná e deputado federal por dois mandatos. É senador por Rondônia desde 2019 e já disputou o governo estadual em 2022, quando chegou ao segundo turno. Em 2026, volta a concorrer ao cargo.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).

Edição:
Sabrina Craide
eleições 2026 Rondônia Marcos Rogério primeiro turno
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