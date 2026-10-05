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Política

Mineira de 21 anos é mulher mais jovem a ser eleita deputada federal

Ana Elisa Santos Silva, do PT, é influenciadora e estudante de Direito
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/10/2026 - 14:11
 - Atualizado em 05/10/2026 - 14:58
São Paulo
05/10/2026 - Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT, foi eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais . Foto: timeanaelisaalfenas1331/ Instagram
© timeanaelisaalfenas1331/ Instagram

A deputada federal mais jovem eleita na disputa deste domingo (4) por Minas Gerais foi Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT. Com 1, 9 milhão de seguidores em apenas uma rede social, ela se destaca por abordar temas como racismo, feminismo e direitos sociais. Negra e nascida em Divinópolis, além de influenciadora digital, Ana Elisa é estudante de Direito e estagiária. 

Sua campanha foi feita principalmente pelas redes sociais, as quais ela atribui o sucesso nas eleições. Entre suas propostas estão as cotas raciais, combate à desinformação e ao racismo, o passe livre universitário intermunicipal, fortalecimento do ensino público e políticas para o primeiro emprego, o fim da escala 6x1 e pautas ligadas aos direitos da classe trabalhadora e ao desenvolvimento social de Minas Gerais.  

Com a idade mínima de 21 anos exigida pela Constituição para ocupar o cargo de deputada federal, Ana Elisa Santos Silva se filiou ao PT em março deste ano. Durante a campanha, sua vaquinha eleitoral esteve entre as que reuniram o maior número de apoiadores e ultrapassou R$ 100 mil arrecadados. Ela foi eleita pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. 

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Edição:
Érica Santana
eleições 2026 Ana Elisa Santos Silva deputada federal Minas Gerais PT Câmara dos Deputados racismo feminismo direitos sociais
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