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Política

No Rio de Janeiro, 12,86 milhões de eleitores são esperados para votar

Muitas pessoas chegaram cedo, antes da abertura das seções
Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 08:27
Rio de Janeiro
Eleitores do Rio de Janeiro votam no maior colégio eleitoral da capital, Expo Mag, na Cidade Nova, região central da cidade
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Mesmo antes da abertura das seções eleitorais no Rio de Janeiro, muitas pessoas já aguardavam para votar. São esperados nas urnas, neste domingo (4), em todo o estado, 12,86 milhões de eleitores.

Paulo Dias chegou às 6h em frente ao seu local de votação, a Escola Municipal Madri, em Vila Isabel, na zona norte da cidade, com o objetivo de ser um dos primeiros da fila.

"Eu trabalho hoje. Então, quis chegar cedo para votar logo. Eu sempre venho votar, porque isso é importante para a democracia", afirmou.

Noêmia Cidrack Ventura chegou por volta das 6h30.

"Prefiro ser uma das primeiras a votar para depois aproveitar o dia. Saindo daqui, compro um pãozinho e vou para casa tomar meu café. Eu já acordo cedo mesmo. Todo ano venho votar. Tenho que escolher quem eu quero que governe a gente".

Tereza Rosauro da Silva, 71 anos, também fez questão de chegar cedo para registrar seu voto, mesmo não sendo mais obrigada a votar.

"Tenho que tentar confiar que haja um futuro melhor. Tenho netos, filhas. Tenho esperança de que as coisas possam mudar".

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