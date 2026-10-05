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Política

Paraíba elege governador mais novo do país com 37 anos

Santa Catarina elegeu Jorginho Mello, aos 70 anos
Agência Brasil
Publicado em 05/10/2026 - 12:43
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 04/10/2026 – Eleitores votam em seções eleitorais na UERJ, no campus Maracanã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Entre os candidatos eleitos em primeiro turno nas eleições neste domingo (4), o governador mais novo é Lucas Ribeiro (PP), de 37 anos, da Paraíba com 64,3% dos votos. Por sua vez, o mais velho é Jorginho Mello (PL), reeleito em Santa Catarina, aos 70 anos, com 68,98% dos votos.

Filipe Barros (PL-PR) foi eleito o senador mais jovem do país aos 35 anos com 27,25% dos votos válidos. O mais velho a ser eleito foi Julio César, o Julim do Lula (PSD-PI), aos 78 anos.

Lucas Ribeiro é o atual governador da Paraíba. Assumiu o cargo em 2026, após a renúncia de João Azevedo, de quem fora eleito vice-governador em 2022. Também foi vereador e vice-prefeito de Campina Grande. Jorginho Mello é o atual governador de Santa Catarina. Já foi deputado federal e senador.

Filipe Barros é deputado federal pelo Paraná e foi vereador de Londrina. Julim do Lula é deputado federal pelo Piauí. Foi prefeito de Guadalupe (1977-1986 e 1989-1991), secretário de Agricultura do Piauí, diretor de Administração e Finanças da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e presidente da companhia de saneamento da capital Teresina.

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Edição:
Aline Leal
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