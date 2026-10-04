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Política

PF diz que não há risco ou indício de planos de ataque a embaixadas

Embaixadas dos EUA e da Austrália anunciaram suspensão dos serviços
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 14:48
Brasília
Brasília (DF), 30/07/2025 - Embaixada dos Estados Unidos. Foto: Luis Dantas/Divulgação
© Luis Dantas/Divulgação

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, disse neste domingo (4) que não há risco ou indícios de planos de ataque contra embaixadas localizadas na capital federal.

Na última sexta-feira (2), a corporação investigou supostas ameaças à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e no entorno do Distrito Federal.

“Os elementos colhidos neste momento não apontam nenhuma ação concreta. Ou seja, não havia nenhum plano, não havia nada que a gente tivesse, de imediato, identificado”, disse Andrei.

Em entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICC), em Brasília, o diretor-geral detalhou que a PF foi informada pela própria embaixada estadunidense sobre o caso e atuou para checar a veracidade das informações.

“Cumprimos as medidas judiciais – é um processo sigiloso – e, de fato, não comprovamos nenhum elemento concreto que nos apontasse um risco efetivo para essa embaixada ou para qualquer outra embaixada aqui no nosso território.”

Embaixadas fechadas

Na última sexta-feira, as embaixadas dos Estados Unidos e da Austrália no Brasil anunciaram a suspensão dos serviços consulares em todas as cidades com atendimento presencial, alegando questões de segurança.

Austrália e Estados Unidos mantêm parceria na área de inteligência chamada Five Eyes (Cinco Olhos, na tradução para o português). Em nota, o governo australiano chegou a citar risco de terrorismo às vésperas do primeiro turno das eleições gerais no Brasil.

Balanço

Em nota, a PF informou que, até às 12h30 deste domingo, foram instaurados seis inquéritos policiais e lavrados 18 termos circunstanciados de ocorrência para apurar a prática de crimes eleitorais.

As ocorrências foram registradas nos seguintes estados: Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, Roraima, Acre, Distrito Federal, Rondônia, Amapá, Maranhão, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraíba.

Ainda de acordo com a corporação, até àquele momento, 59 pessoas foram conduzidas e foram apreendidos R$ 789.828,50 em bens e valores, sendo R$ R$383.627,50 em espécie.

Entre os principais crimes apurados estão propaganda eleitoral irregular e corrupção eleitoral, sobretudo compra de votos.

“A Polícia Federal ressalta que os valores de bens e dinheiro em espécie apresentados neste balanço são preliminares e ainda passarão por validação.”

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Edição:
Andreia Verdélio
eleições 2026 Polícia Federal
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