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Política

PF investiga uso de broches com câmera para gravar votos

Material foi encontrado com um homem em Cabo Frio (RJ)
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 17:13
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

A Polícia Federal (PF) instaurou inquérito para investigar a distribuição e o uso de broches preparados com dispositivo eletrônico no município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A suspeita da polícia é que os dispositivos seriam usados para gravar o voto dos eleitores na urna eletrônica. 

Segundo a PF, os dispositivos, disfarçados de broches, têm na parte frontal o número do candidato e na parte traseira um adesivo que oculta a câmera com bateria.

Os materiais foram encontrados com um homem que teve o celular apreendido. Os equipamentos e o celular do conduzido, que optou por ficar em silêncio, foram apreendidos e serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade das investigações.

Por lei, é proibido entrar na cabine de votação com celulares, óculos inteligentes, câmeras fotográficas, filmadoras ou qualquer outro dispositivo eletrônico capaz de fotografar ou filmar o voto. A vedação consta na Lei das Eleições e na Resolução nº 23.759/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que dispõe sobre a participação de cidadãos no processo eleitoral.

A medida, de acordo com o TSE, é uma forma de resguardar o sigilo do voto.

Balanço

De acordo com o último balanço da PF,  até às 15h10 deste domingo (4), foram instaurados seis inquéritos policiais e lavrados 18 termos circunstanciados de ocorrência (TCs) para apurar a prática de crimes eleitorais.

As ocorrências foram registradas nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Maranhão, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraíba, Pará, Santa Catarina, Piauí e no Distrito Federal.

Até o momento, 129 pessoas foram conduzidas, e foram apreendidos R$ 789,8 mil em bens e valores, sendo R$ 383,6 mil em espécie. Entre os principais crimes apurados estão a propaganda eleitoral irregular e a corrupção eleitoral, especialmente a compra de votos.

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Edição:
Juliana Andrade
eleições 2026 Polícia Federal Cabo Frio urnas eletrônicas crimes eleitorais
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