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Política

PF já apreendeu mais de R$ 30 milhões em crimes eleitorais em 2026

Balanço foi apresentado pela corporação em coletiva de imprensa
Camila Bairros - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 14:55
Brasília
Brasília (DF), 26/03/2026 - PF reprime esquema de lavagem de capitais e de evasão de divisas em SP e em SC. Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

Mais de R$ 30 milhões foram apreendidos ao longo de 2026, pela Polícia Federal, em ocorrências relacionadas a crimes eleitorais, informou neste domingo (4) o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. Outros bens apreendidos somam R$ 45 milhões.

Segundo balanço apresentado em entrevista coletiva à imprensa, a Polícia Federal instaurou 1.292 inquéritos policiais sobre crimes eleitorais em 2026, com mais de 2.200 investigações ativas e 62 operações realizadas.

>> Saiba o que são crimes eleitorais e como denunciar

Apenas neste domingo, 28 pessoas foram detidas em sete estados e no Distrito Federal por crimes desse tipo. Em Roraima, a operação apreendeu mais de R$ 300 mil em dinheiro vivo.

Andrei Rodrigues afirmou que as ocorrências registradas nesta manhã não atrapalharam o processo eleitoral ou a votação.

Violência política de gênero

O diretor também destacou a abertura de 97 inquéritos policiais relacionados à violência política de gênero, área em que a PF tem atuado de forma coordenada. 

“Reafirmo nosso compromisso com a democracia, com o processo eleitoral e com o papel que a Polícia Judiciária da União e a Polícia Judiciária Eleitoral estão cumprindo junto com os parceiros. Ninguém faz nada sozinho”, disse ele. 

Andrei Rodrigues ressaltou a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a parceria com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal e as polícias estaduais.

Policiais de Angola também estão acompanhando as eleições brasileiras, como parte de um acordo de cooperação estabelecido com a Polícia Federal. 

De acordo com Rodrigues, eles vieram como observadores para levar a experiência brasileira ao país e contribuir para o aprimoramento de seu processo eleitoral.

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Edição:
Vinicius Lisboa
eleições 2026 Crime Eleitoral Justiça Eleitoral Polícia Federal Andrei Rodrigues
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