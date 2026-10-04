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Política

Piauí reelege Rafael Fonteles como governador no primeiro turno

Ribeiro obteve 70,16% dos votos válidos, segundo dados do TSE
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 19:35
Brasília
Governador do Piauí, Rafael Fonteles. Foto: Governo Piauí/Divulgação
© Governo Piauí/Divulgação

Rafael Fonteles (PT) foi reeleito governador da Paraíba neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do PT obteve 70,16% dos votos válidos, o equivalente a 1.180.667 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até as 19h29, 83,43% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com o resultado, ele está matematicamente eleito.

Ribeiro ficou à frente de Joel Rodrigues (PP), que recebeu 28,20% dos votos (474.596).

Na sequência, aparecem os seguintes candidatos:

  • Professor Gisvaldo (PSOL), 0,52%;
  • Dra. Lúcia Santos (PSDB), 0,49%;
  • Elizeu Aguar (Novo), 0,27%;
  • Geraldo Carvalho (PSTU), 0,10%;
  • Santiago Belizário (UP), 0,09%;
  • Lourdes Melo (PCO), 0,07%;
  • Professor Jurity (DC), 0,05%;
  • Ravenna da Inclusão (Democrata), 0,04%.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo do Piauí.

Eleito o governador mais jovem do Piauí em 2022, Rafael Fonteles é bacharel em matemática pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Atualmente com 41 anos, é natural de Teresina e mestre em economia matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa).

Fonteles é professor e ocupou o cargo de secretário estadual da Fazenda do Piauí, presidindo o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) de 2019 a 2021.

Edição:
Wellton Máximo
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