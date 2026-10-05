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Política

PL elege 19 senadores e soma 28; MDB conquista sete vagas e PT, seis

Resultado renovou dois terços da Casa
Pedro Peduzzi - repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/10/2026 - 12:49
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 12/12/2024 - Sessão do Senado Federal deliberativa extraordinária. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil

As eleições de 2026 definiram os 54 senadores que ocuparão as vagas em disputa no Senado Federal a partir de 2027. Entre os partidos, o PL foi o que mais elegeu representantes, com 19 cadeiras.

  • MDB e PT aparecem na sequência, com sete e seis eleitos, respectivamente;
  • PP, PSB, União Brasil e Novo tiveram três senadores eleitos;
  • Republicanos, PSD, PSDB e Podemos conquistaram duas vagas cada;
  • Rede e PDT elegeram um representante.

>> Saiba quem foram os 54 senadores eleitos em 2026

Desempenho por estado

O PL conquistou as duas vagas ao Senado em disputa no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Catarina.

Além dessas unidades da Federação, o partido também elegeu senadores no Acre, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Tocantins.

O MDB elegeu senadores no Amazonas, Pará, Paraíba, Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins.

O PT conquistou os dois assentos da Bahia, além de um em Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Renovação

Neste ano, os eleitores escolheram 54 dos 81 integrantes do Senado Federal, o equivalente a dois terços da composição da Casa.

Cada estado e o Distrito Federal elegeram dois representantes para mandatos de oito anos. Os outros 27 senadores, eleitos em 2022, seguem em mandato até 2031.

A eleição para o Senado é majoritária. São eleitos os dois candidatos mais votados em cada estado, sem aplicação de quociente eleitoral e sem segundo turno.

Composição da Casa

Com a eleição de 54 novos integrantes, o Senado passa a ter uma nova composição.

Considerando os parlamentares eleitos neste ano e os 27 senadores que permanecem em mandato, o PL passará a ter a maior bancada da Casa, com 28 integrantes.

O PT terá nove senadores em exercício, enquanto o MDB contará com oito parlamentares.

PP e Republicanos ficarão com seis cadeiras cada. PSD e União Brasil terão cinco integrantes, enquanto o PSB ficará com quatro cadeiras.

Entre os mandatos que seguem em curso está o de Wellington Dias, eleito em 2022 pelo PT no Piauí e atualmente licenciado para comandar o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

A vaga está ocupada pela suplente Jussara Lima (PSD). Com eventual retorno de Wellington Dias ao Senado, o PT voltaria a somar dez cadeiras na Casa.

 

 

Brasília (DF), 05/10/2026 - Eleições 2026. Composição do Senado Federal. Foto: Arte/Agência Brasil
Composição do Senado Federal, por Arte/Agência Brasil

 

Confira mais informações sobre a composição na Câmara e no Senado no Repórter Brasil, da TV Brasil

Atribuições

Ao lado da Câmara dos Deputados, o Senado compõe o Poder Legislativo federal. A Casa representa os estados e o Distrito Federal, enquanto a Câmara representa a população. Cada unidade da Federação possui três senadores, independentemente do número de habitantes.

Além de elaborar leis e fiscalizar as ações do Executivo, o Senado exerce competências exclusivas previstas na Constituição, como aprovar autoridades indicadas para determinados cargos públicos e analisar matérias de interesse da Federação.

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Veja quem são os novos senadores e como fica a composição do Senado
Edição:
Vinicius Lisboa
eleições 2026 Senado senador Congresso Nacional Multimídia
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