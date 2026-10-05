PL, PSD, PT e Republicanos têm 15 governadores eleitos

As eleições de 2026 definiram no primeiro turno os governadores de 20 estados, o maior número desde o início da série histórica iniciada em 1990. A marca supera o recorde anterior, de 18 estados, registrado em 2010.

O resultado redesenha o mapa partidário dos estados e mostra vantagem do PL, que elegeu cinco governadores. O PSD ficou em segundo lugar, com quatro eleitos. PT e Republicanos conquistaram três governos cada. O PP venceu em dois estados, enquanto MDB, Podemos e PSDB elegeram um governador cada.

PL e PSD

O PL elegeu Sergio Moro no Paraná, Jorginho Mello em Santa Catarina, Luciano Zucco no Rio Grande do Sul, Marcos Rogério em Rondônia e Arthur Henrique em Roraima.

Pelo PSD foram eleitos Dr. Furlan, no Amapá; Eduardo Braide, no Maranhão; Raquel Lyra, em Pernambuco; e Fábio Mitidieri, em Sergipe.

PT e Republicanos

O PT venceu na Bahia, no Ceará e no Piauí, com Jerônimo Rodrigues, Elmano de Freitas e Rafael Fonteles, respectivamente. Já o Republicanos conquistou São Paulo com Tarcísio de Freitas, Minas Gerais com Cleitinho Azevedo e Mato Grosso com Otaviano Pivetta.

O PP venceu na Paraíba, com Lucas Ribeiro, e em Mato Grosso do Sul, com Eduardo Riedel. O MDB elegeu Daniel Vilela em Goiás, o Podemos elegeu Dr. Daniel no Pará e o PSDB conquistou Alagoas com JHC.

Regiões

Dos 20 estados que definiram seus governadores, oito estão no Nordeste, quatro no Norte, três no Centro-Oeste, três no Sul e dois no Sudeste. Permanecem em disputa AC, AM, DF, ES, RJ, RN e TO, onde haverá segundo turno em 25 de outubro.

Atribuições e políticas públicas

Os governadores são responsáveis pela administração dos estados e pela execução de políticas públicas em áreas como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

As decisões tomadas pelos governos estaduais influenciam diretamente serviços utilizados pela população, como hospitais e escolas estaduais, policiamento, sistema prisional, transporte e programas sociais.

Além disso, os governadores participam de negociações com a União e os municípios para a execução de obras e programas financiados com recursos públicos.