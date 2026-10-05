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Política

Raquel Lyra é reeleita governadora em Pernambuco no primeiro turno

Candidata do PSD obteve 53,27% dos votos válidos, segundo dados do TSE
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 21:05
Brasília
A candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra . Foto: Wikipédia/ Divulgação
© Wikipédia/ Divulgação

Raquel Lyra foi reeleita governadora de Pernambuco neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. A candidata do PSD obteve 53,27% dos votos válidos, o equivalente a 2.737.297 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até as 20h59, 98,16% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com o resultado, ela está matematicamente eleita.

Lyra ficou à frente de João Campos (PSB), que recebeu 44,78% dos votos (2.315.214).

Na sequência, aparecem os seguintes candidatos:

  • Ivan Moraes (PSOL), 1,49%;
  • Renan (Missão), 0,35%%;
  • Professora Camila (UP), 0,07%;
  • Guilherme Fonseca (PSTU), 0,02%;
  • Victor Assis (PCO), 0,01%.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo de Pernambuco.

Atual governadora, Raquel Lyra foi deputada estadual e prefeita de Caruaru por dois mandatos. Em 2022, tornou-se a primeira mulher eleita governadora do estado. Em 2026, disputa a reeleição.

Nas redes sociais, Raquel agradeceu os votos e disse que Pernambuco "escolheu continuar mudando"

"Recebo essa vitória com o coração cheio de gratidão e com ainda mais responsabilidade. Há quatro anos, vocês fizeram história ao eleger a primeira mulher governadora de Pernambuco. Hoje, juntos, escrevemos mais um capítulo dessa história", afirmou.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).

*texto ampliado às 22h01

Edição:
Wellton Máximo
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