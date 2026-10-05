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Política

Renan descarta apoio no 2º turno; PSD de Caiado libera bases estaduais

Quarto e quinto colocados somam 5,2 milhões de votos
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/10/2026 - 12:41
Brasília
São Paulo (SP), 31/08/2026. - Candidato à Presidência da República, Renan Santos, fala durante coletiva de imprensa sobre sua suspensão da candidatura. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O quarto colocado na eleição presidencial deste domingo (4), o candidato Renan Santos (Missão), afirmou que não vai apoiar nenhum dos candidatos que chegaram ao 2º turno.

Por sua vez, o partido do quinto colocado, Ronald Caiado, o PSD, informou que vai liberar os diretórios estaduais para que definam o apoio no 2º turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro no próximo dia 25 de outubro.

Os dois candidatos somaram 5,2 milhões de votos, sendo Renan com 2,67 milhões, o que representou 2,24% dos votos válidos, e Caiado com 2,60 milhões, ou 2,18% dos votos.

A soma de votos em cada um desses candidatos supera a diferença de votos entre os candidatos que chegaram ao 2º turno. Flávio Bolsonaro (47,03%) e Lula (45,16%) tiveram uma diferença de 2,22 milhões de votos.

Após a consolidação do primeiro turno, o candidato do Missão Renan Santos fez uma transmissão ao vivo para comentar o resultado. Ele considerou que Flávio Bolsonaro “já ganhou” e sugeriu que seus eleitores votem em quem quiserem.

“O Flávio Bolsonaro já ganhou. E antes de alguém perguntar em quem eu vou apoiar no segundo turno. Faz diferença? Façam o que quiserem. Eu já avisei que eu não voto em bandido. Não recomendo a ninguém que vote em bandido. Flávio é bandido. Lula é bandido. Mas não faz diferença alguma, façam o que vocês quiserem aí”, declarou Renan.

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado deu uma declaração à imprensa após os resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terem indicado o segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.

O ex-governador de Goiás destacou que não venceu a eleição, mas que caiu “de pé”.

“Eu, neste momento, vocês sabem, vou guardar a minha coerência, mas jamais vou me pronunciar sem antes também estar reunido com o presidente do meu partido, Kassab”, afirmou Caiado a jornalistas.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, em nota publicada na noite de domingo, informou que a legenda vai liberar os diretórios estaduais para que, cada liderança local, defina quem deve apoiar no 2º turno da eleição presidencial.

“Diante da diversidade de cenários eleitorais que tivemos nos estados, em que as instâncias estaduais do PSD tiveram liberdade para construir suas alianças, a direção nacional entende como natural manter esta diretriz neste segundo turno. Assim, cada diretório estadual, parlamentar, liderança partidária, filiados e militantes terão liberdade para definir seu apoio na eleição presidencial e em eventual disputa estadual”, escreveu Kassab.

Confira a repercussão do resultado das eleições presidenciais no Repórter Brasil, da TV Brasil

 

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Fernando Fraga
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