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Política

Sobe para 1.544 número de urnas substituídas no primeiro turno

Não há registro de votação em papel; saiba mais
Agência Brasil 
Publicado em 04/10/2026 - 16:27
Brasília
Brasília (DF), 04/10/2026 - Eleitores comparecem às seções eleitorais na manhã deste domingo para participar do primeiro turno das Eleições 2026. As imagens mostram o momento da votação nas salas onde estão instaladas as urnas eletrônicas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

No terceiro boletim do dia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 1.544 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas até as 15h30 em todo o país neste domingo (4) de primeiro turno das eleições. 

O número corresponde a 0,28% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano. Outros 50.038 equipamentos seguem disponíveis para substituição, se necessário. 

A Justiça Federal não detalha os motivos que levaram à substituição das urnas. Em geral a troca ocorre devido a falhas operacionais.

Caso até mesmo a urna eletrônica substituída apresente falha, a legislação prevê que como último recurso seja adotada a votação com cédula de papel. Até o momento, contudo, isso não foi necessário nas eleições deste ano. 

Neste domingo (4), mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. 

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Edição:
Amanda Cieglinski
eleições 2026 TSE urnas eletrônicas
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