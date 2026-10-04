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Política

SP: 251 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas

Índice representa 0,22% e é considerado baixo
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 16:01
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 04/10/2026 – Eleitores votam em seções eleitorais na UERJ, no campus Maracanã. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), 251 urnas eletrônicas que estavam sendo utilizadas para as eleições no estado apresentaram algum tipo de problema e necessitaram de substituição. Isso corresponde a cerca de 0,22% do total, um índice considerado baixo.O boletim do tribunal foi divulgado às 15h. Não houve registro de votos em papel. 

Do total de urnas que apresentaram problemas, 63 estavam em uso na capital paulista. Mais cedo, em entrevista coletiva, o presidente do TRE-SP, José Antonio Encinas Manfré, disse que as substituições de urnas podem ocorrer durante as eleições, mas isso não representa perda para os votos já registrados. Segundo ele, após as substituições das urnas, a votação segue normalmente.

Ao todo, o TRE-SP preparou 114.605 urnas eletrônicas para as eleições de primeiro turno no estado de São Paulo. A estrutura inclui também as urnas de contingência, que são equipamentos mantidos de prontidão para eventuais substituições técnicas ao longo da votação.

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Edição:
Amanda Cieglinski
TRE-SP eleições 2026 Urna Eletrônica
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