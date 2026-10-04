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Política

Tarcísio é reeleito governador de São Paulo

Com mais de 90% das urnas apuradas, candidato obteve 62,8% dos votos
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 19:53
Brasília
Candidate for re-election, Tarcisio de Freitas votes at a school in the southern zone of Sao Paulo. Candidate for re-election to the government of Sao Paulo, Tarcisio de Freitas Republicanos votes at the Miguel de Cervantes school, in the Morumbi neighborhood, south of Sao Paulo, this Sunday, October 4, 2026 SAO PAULO SP BRAZIL Copyright: xMarinaxUezimax No Use Switzerland. No Use Germany. No Use Austria
© Reuters/IMAGO/Marina Uezima/Proibida reprodução

Tarcísio de Freitas foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do Republicanos obteve 62,8% dos votos válidos, o equivalente a 13.057.319 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 19h42, 90,02% das urnas haviam sido totalizadas no estado.

Tarcísio ficou à frente de Fernando Haddad (PT), que recebeu 36,22% dos votos. 

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos.

Tarcísio é servidor público de carreira, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e graduado em engenharia no Instituto Militar de Engenharia. Fez parte da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti. Trabalhou nas áreas de infraestrutura e investimento, foi presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ministro da Infraestrutura. 

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).

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Edição:
Carolina Pimentel
eleições 2026 Tarcísio São Paulo governador
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