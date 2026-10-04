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Política

Temporal altera lugar de votação em Presidente Prudente em SP

Eleitores foram transferidos para Unesp, no bairro Jardim das Rosas
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 12:11
São Paulo

O forte temporal que atingiu a cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, provocou destelhamentos de escolas e, com isso, um local de votação precisou ser alterado de última hora.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), com o destelhamento da Escola Florivaldo Leal, houve necessidade de alteração do local de votação e transferência de eleitores, de forma provisória, para a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp). O novo local de votação está situado na Rua Roberto Simonsen, 300, bairro Jardim das Rosas.

De acordo com o TRE, precisaram ser transferidas as seções eleitorais 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 171ª e 201ª. Ao todo, 3267 eleitores votam nessas 12 seções.

Em entrevista à imprensa, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), José Antonio Encinas Manfré, disse que, apesar dessa ocorrência, as eleições transcorrem normalmente em todo o estado de São Paulo.

“Os trabalhos estão se processando de modo satisfatório em todo o estado”, disse ele. “Infelizmente na região noroeste do estado de São Paulo teve [um problema], mas isso já está sendo superado e não haverá comprometimento [na eleição]”, afirmou.

Quanto à reclamação de eleitores de que há muitas filas e demora para votar, ele diz que isso é pontual e que, para facilitar o processo, o ideal é que o eleitor leve consigo uma “colinha” com os números de seus candidatos anotados em um papel. “Tem ocorrido situações de alguns eleitores irem votar sem essas anotações e depois passarem por alguma dificuldade. Mas nossas equipes continuam diligentes para que tudo transcorra de maneira satisfatória”.

Segundo boletim divulgado pelo TRE-SP às 11h, apenas 118 urnas eletrônicas, de um total de 114.605, apresentaram algum problema e tiveram que ser substituídas em todo o estado paulista.

 

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Edição:
Valéria Aguiar
TSE Locais de Votação São Paulo Presidente Prudente urnas substituídas
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