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Política

Terceiro colocado, Cury fala em manter “silêncio” no segundo turno

Presidenciável do Avante disse que pretende abandonar a política
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/10/2026 - 13:34
Brasília
Brazilian presidential candidate Augusto Cury of the Avante Party speaks to the press during an election campaign event in Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil, September 7, 2026. REUTERS/Tita Barros
© REUTERS/Tita Barros/ Proibido reprodução

O candidato à Presidência da República pelo Avante, Augusto Cury, afirmou que vai ficar em “silêncio” em relação ao segundo turno, que será disputado entre o candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva e o senador do PL pelo Rio de Janeiro (RJ) Flávio Bolsonaro.

"Eu me silencio completamente em relação àqueles que estarão no segundo turno, dizendo o seguinte, que ninguém está autorizado em meu nome e nem em nome do Júlio [Delgado, coordenador da campanha] a pedir ou dizer que vai apoiar qualquer um dos candidatos. E eu gostaria de me silenciar em relação a isso. Não quero responder nada em relação ao segundo turno”, disse a jornalistas na noite de ontem (4).

Em terceiro colocado no primeiro turno, Cury teve 3,44 milhões de votos, o que representou 2,89% dos votos válidos. O apoio do político do Avante torna-se alvo de disputa entre os candidatos que chegaram ao segundo turno.

Cury disse ainda que deve abandonar a vida político-partidária. "Hoje eu tenho claro dentro de mim 100% de convicção que eu não vou continuar na política. Amanhã ninguém sabe, mas eu costumo não mudar de opinião quando eu tenho uma convicção muito grande, até porque nós temos vários projetos", disse aos jornalistas.

O candidato do Avante fez uma campanha apelando para o fim da polarização do eleitorado. Em carta divulgada à imprensa após o resultado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele  agradeceu os votos e cumprimentou os candidatos que passaram ao segundo turno. Cury pediu que Lula e Flávio Bolsonaro considerem as propostas dele durante o próximo governo.

“Quero que um conservador consiga ouvir um progressista sem odiá-lo; que um progressista consiga conversar com um conservador sem desumanizá-lo; que possamos criticar ideias sem destruir pessoas. Quem ganhar torço para que governe pensando em um Brasil de esperança”, escreveu, em nota.

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Edição:
Juliana Andrade
eleições 2026 Augusto Cury segundo turno
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