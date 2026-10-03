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Política

TRE-RJ alerta eleitores sobre alteração no local de votação

Consulta pode ser feita por meio do e-Titulo e pelo site do tribunal
Cristina Indio do Brasil
Publicado em 03/10/2026 - 12:22
Rio de Janeiro
Cabina de votação com a nova urna modelo UE2020 é apresentada em seção eleitoral simulada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) não enviará quaisquer avisos pessoais ao eleitorado do estado sobre as mudanças do local de votação. Por isso, recomendou que os eleitores verifiquem, previamente, se o local foi alterado. Conforme o órgão, a consulta deve ser feita no site oficial do TRE-RJ informando o número do CPF ou do Título de Eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. 

As mudanças foram determinadas com o objetivo de retirar as seções eleitorais de áreas consideradas de alto risco ou dominadas pelo crime organizado. Os novos locais estão fora de territórios controlados por facções, tráfico ou milícias, longe de áreas de confronto e o mais próximo possível dos endereços originais.

No Rio de Janeiro, a Justiça Eleitoral mudou 277 locais de votação em relação à eleição de 2024. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), a medida impacta cerca de 670 mil eleitores fluminenses.

“Consultar o local de votação é essencial para que o eleitor possa se planejar para exercer da melhor maneira o direito ao voto. Essa verificação pode ser feita de modo muito simples e rápido”, disse o presidente do TRE-RJ, o desembargador Claudio de Mello Tavares, em nota divulgada no site do Tribunal.


A medida atinge eleitores de Rio de Janeiro, Araruama, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaboraí, Itaguaí, Itaperuna, Japeri, Macaé, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Pinheiral, Resende, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Gonçalo, São João de Meriti e Volta Redonda. São dez municípios a mais em relação às Eleições de 2024.

“Em função do volume de alterações, o TRE-RJ recomenda que todos os eleitores, destas 20 e das demais cidades, façam uma consulta para saber se houve alguma mudança em seu local de votação”, reforçou o Tribunal.

A consulta também pode ser feita por meio do aplicativo e-Título ou pelo WhatsApp do TRE-RJ no telefone (21) 3436-9000, cujo autoatendimento funciona 24 horas.

Nas Eleições 2026 cada eleitor votará em seis candidatos: deputado(a) federal, deputado(a) estadual, primeira vaga de senador(a), segunda vaga de senador(a), governador e presidente. A recomendação do presidente do TRE-RJ é que todos saiam de casa com os números anotados em papel, utilizando uma “cola”.

“Embora seja permitido o uso do celular para a identificação do eleitor biometrizado, por meio do e-Título, não é possível entrar com o aparelho na cabine de votação. Ele deve ser deixado com o mesário e retirado após o eleitor votar. Portanto, nossa recomendação é que cada um leve uma cola, um lembrete com os números de seus candidatos anotados”, indicou o desembargador Claudio Mello.

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Edição:
Érica Santana
eleições 2026 local de votação e-titulo
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