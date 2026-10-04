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Política

TRE-SP inicia testes de integridade em urnas da capital paulista

Teste fica disponível para visitação da imprensa e eleitores 
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 08:51
São Paulo
São Paulo (SP) 24/09/2026 - O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) , durante demonstração para a imprensa do fluxo de votação das Eleições 2026. Além de uma apresentação sobre o chamado “derrame de santinhos” e o novo provimento da Corregedoria do Tribunal que disciplina a fiscalização e a repressão desse crime eleitoral. O evento realizado na sede do TRE-SP. Urna Eletrônica . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Os testes de integridade de urnas eletrônicas começaram a ser feitos neste domingo (4), em São Paulo, em 33 urnas auditadas em seções especiais, na capital paulista, envolvendo cerca de 400 pessoas, entre trabalhadores do Tribunal Regional Eleitoral e voluntários.

Realizados há 20 anos, os testes de integridade servem para conferir a segurança do processo eleitoral. O objetivo é conferir se os votos digitados nos equipamentos equivalem aos votos registrados em células de papel pré-preenchidas por voluntários e lançados na urna eletrônica. O processo é mostrado para a câmera e, ao final do período de votação, às 17h00, é feita uma conferência entre o total de votos em papel e o total que a urna eletrônica indica. 

“É uma demonstração de que o resultado que as urnas emitem ao final do período de votação corresponde aos votos que efetivamente foram lançados. Até hoje, em mais de 20 anos, o resultado sempre bateu em todo o Brasil”, explicou o juiz eleitoral Francisco Shintate, da comissão de teste de integridade de urnas.

Como o teste ocorre fora do sistema eleitoral, permite que seja auditada uma quantidade maior de urnas em ambiente que monitora os detalhes do procedimento.

Este ano o teste é feito em 3o urnas no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, 1000, no Paraíso, zona sul da capital, e em três urnas na seção da Universidade Paulista (Unip) Vergueiro, alguns metros distante.

A unidade especial, no Centro Cultural, pode ser visitada durante o dia, até o encerramento das eleições. “O espaço é essencialmente para demonstrar a lisura do processo”, complementou Shintate. 

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eleições 2026 testes de integridade urnas eletrônicas São Paulo
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