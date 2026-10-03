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Política

Tribunais distribuem urnas e preparam seções para eleição

Dos 560 mil equipamentos, 65 mil ficarão de reserva para caso de falha
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/10/2026 - 17:17
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 03/10/2026 – Distribuição das urnas eletrônicas aos locais de votação a partir do Polo Eleitoral do Jardim Botânico, coordenada por equipes do TRE-RJ. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Os tribunais regionais eleitorais de todo o país realizam neste sábado (3), véspera do primeiro turno da eleição, os últimos procedimentos para o pleito. 

Mais de 560 mil urnas eletrônicas estão sendo levadas aos locais de votação, onde serão posicionadas, preparadas e mantidas sob guarda policial, até o início da votação. Desse total, cerca de 499 mil são necessárias para a votação, e outras quase 65 mil ficarão reservadas para substituir equipamentos em caso de necessidade.

Considerando o tamanho da operação, os tribunais fazem parcerias com outras instituições públicas. No Rio de Janeiro, por exemplo, parte das urnas foi levada até os locais de votação em ônibus escolares, e profissionais da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) foram escalados para ajudar nesse transporte. 

Dentro de cada local, servidores da Justiça Eleitoral e voluntários convocados também estão atuando na preparação das seções, organizando os espaços de movimentação dos eleitores e colando materiais informativos. 

Segurança

Assim como foi realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos estados também ocorreram as cerimônias de emissão da zerésima do Sistema de Gerenciamento da Totalização. O procedimento comprova que nenhum voto foi previamente registrado no banco de dados de totalização dos resultados. 

Além disso, antes do início da votação, os voluntários que trabalharão nas seções deverão emitir a zerézima de cada urna, atestando que os equipamentos também não têm nenhum voto registrado. Com isso, a Justiça Eleitoral pretende comprovar que o resultado apurado após o pleito realmente corresponde aos votos depositados pelos eleitores. 

De acordo com o presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, os procedimentos deste sábado oferecem "mais uma prova pública e verificável de que o voto de cada cidadão será recebido, registrado e contado exatamente como foi manifestado"

"A eleição não começa quando o eleitor aperta a tecla "confirma". Ela começa muito antes, na preparação dos sistemas, na carga e na lacração das urnas, na fiscalização permanente dos partidos e das instituições", acrescentou. 

Os tribunais também sortearam as urnas que serão auditadas neste domingo, em mais uma etapa de confirmação da segurança da urna eletrônica. Parte dos equipamentos sorteados passará por testes de autenticidade, em que juízes eleitorais vão verificar, nas próprias seções, se os programas instalados são os mesmos que foram desenvolvidos, lacrados e assinados digitalmente pelo TSE.  

Outra parte será auditada quanto à sua integridade. As urnas sorteadas serão recolhidas das seções antes do início da votação e levadas a locais seguros e acessíveis à população, a exemplo do Tribunal de Justiça e da sede da Fundação Getúlio Vargas, no caso do Rio de Janeiro. 

Nesses locais, fiscais serão convidados a depositar votos escritos em papel em uma urna comum, e os mesmos votos na urna eletrônica. Depois, o resultado dos dois métodos será comparado. "O que se demonstrará é simples e decisivo: a urna registra fielmente aquilo que nela se digita", garantiu o presidente do TRE-RJ.

"O tribunal tem plena confiança no sistema eletrônico de votação e essa confiança decorre do alto grau de auditabilidade de todo o processo, que pode ser verificado antes, durante e depois da votação", conclui o desembargador. 

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Edição:
Aline Leal
Urna Eletrônica TSE eleições 2026 Eleições
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