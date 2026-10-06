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Política

TSE desmente alegação de fraude na apuração dos votos

Boato teve início após paralisação da divulgação do resultado
Iara Balduino - Repórter da Agência brasil
Publicado em 06/10/2026 - 19:08
Brasília
Brasília (DF), 04/10/2026 - Eleitores comparecem às seções eleitorais na manhã deste domingo para participar do primeiro turno das Eleições 2026. As imagens mostram o momento da votação nas salas onde estão instaladas as urnas eletrônicas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral explicou nesta terça-feira (6) que a pausa de 50 minutos na divulgação do resultado da votação para presidente e vice-presidente da República não influenciou na contabilidade dos votos..

No domingo, a aba de visualização “Brasil” do painel do TSE parou de funcionar de forma inesperada às 19h14. Por isso, os votos para presidente e vice-presidente da República ficaram estacionados. A situação foi normalizada às 20:04.

Segundo o TSE, o problema ocorreu por causa do grande fluxo de dados que chegaram ao sistema simultaneamente. Porém, o erro foi apenas na divulgação e não na contabilização dos votos. A Corte destaca que nas abas dos estados, a quantidade de votos para presidente e vice-presidente continuou aumentando normalmente.

A área técnica no Tribunal investiga o ocorrido para que a falha não se repita no segundo turno, no próximo dia 25.

Apuração dos votos

Após o fechamento das urnas, a apuração segue os seguintes passos:

  • Impressão de boletim da urna em cada seção, que mostra quantos votos foram computados para cada candidato
  • Transmissão do boletim para o centro de processamento de dados da Justiça Eleitoral
  • Divulgação dos boletins de urna na internet para os interessados em refazer a totalização
  • Processamento dos boletins de urna
  • Sustentação de sistemas gerenciais e de acompanhamento
  • Cálculo de totalizações
  • Geração de arquivos de divulgação dos resultados

A paralisação, portanto, ocorreu apenas no momento da divulgação dos resultados, a última etapa, quando os votos já haviam sido contabilizados.

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Edição:
Aline Leal
TSE eleições 2026 Eleições Urna Eletrônica
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