logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Justiça está preparada para eleição tranquila, diz presidente do TSE

Segundo Kassio Nunes, incidentes registrados foram contornados
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 10:59
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 04/10/2026 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio NunePresidente do TSE Kassio Nunes Marques votando . Foto: Antonio Augusto/TSE
© Antonio Augusto/TSE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, disse, ao votar neste domingo (4), que a Justiça Eleitoral está preparada para que o país tenha uma das eleições “mais tranquilas e exitosas”. 

“Amanhecemos no dia de hoje com a segurança de que as eleições vão transcorrer na maior normalidade”.

Nunes Marques afirmou que os incidentes registrados até a véspera da eleição foram contornados e que a Justiça Eleitoral também adotou providências para enfrentar os impactos das condições climáticas nas diferentes regiões do país.  

“As questões climáticas estão administradas, tanto nos locais mais extremos, como o Norte do Brasil com as secas, quanto em relação às chuvas que chegaram fortemente à Região Sul”, disse.  

Segundo o presidente do TSE, houve necessidade de deslocamento de urnas e de seções eleitorais em razão dessas situações, mas as providências foram tomadas previamente.

O ministro votou às 8h no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, em Brasília.

Zerésima

Antes de votar, Nunes Marques acompanhou a emissão da zerésima na seção eleitoral. Segundo o TSE, o documento, impresso pela urna eletrônica antes do início da votação, comprovou que não havia nenhum voto registrado no equipamento.

“A zerésima contém a identificação da urna e a relação das candidaturas, com os respectivos registros de votação zerados, e integra os mecanismos de transparência e auditoria do processo eleitoral”, explica a Corte.

O procedimento ocorre antes do primeiro voto. Após a impressão, o documento é assinado pelos integrantes da mesa receptora e pelos fiscais presentes e permanece disponível na seção para acompanhamento e fiscalização.  

Relacionadas
Brasília (DF), 04/10/2026 - Flávio e Lula votam no 1º turno; acompanhe voto dos demais candidatos. Foto: Reuters/Proibida reprodução
Flávio e Lula votam no 1º turno; acompanhe voto dos demais candidatos
Rio de Janeiro (RJ), 03/08/2026 – O Tribunal Regional Eleitoral apresenta a estrutura e demonstra testes da urna eletrônica para as Eleições de 2026. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Eleições 2026: veja a ordem de votação na urna eletrônica
Muitos
Eleições 2026: boca de urna é crime; saiba o que é proibido
Edição:
Graça Adjuto
eleições 2026 Kassio Nunes Marques Presidente do TSE Voto
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 21/08/2026 - O candidato a presidência da República , Romeu Zema, faz campanha na rua 25 de Março. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Tribunal Eleitoral de Minas vai apurar uso de celular por Zema na urna
dom, 04/10/2026 - 12:53
São Paulo (SP), 04/10/2026 - Eleitores comparecem às seções eleitorais na manhã deste domingo para participar do primeiro turno das Eleições 2026. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Eleitores têm até as 17h para escolher candidatos
dom, 04/10/2026 - 12:49
Brasília (DF), 04/10/2026 - Início das votações na escola COC. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Política Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real pela Agência Brasil
dom, 04/10/2026 - 12:41
Brasília (DF), 30/06/2023 - O ministro Kássio Nunes Marques durante sessão que retoma o julgamento da ação (Aije nº 0600814-85) que pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e de Walter Braga Netto, candidatos à Presidência da República nas Eleições 2022. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Decisão de Nunes Marques recoloca Deltan na disputa pelo Senado no PR
dom, 04/10/2026 - 12:22
Brasília (DF), 04/10/2026 - Eleitores comparecem às seções eleitorais na manhã deste domingo para participar do primeiro turno das Eleições 2026. As imagens mostram o momento da votação nas salas onde estão instaladas as urnas eletrônicas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Candidato vence no 1º turno se ganhar mais de 50% dos votos válidos
dom, 04/10/2026 - 12:20
São Paulo (SP), 04/10/2026- Pessoas justificando seu voto no inicio das Eleições. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política O que acontece se eu não votar? Saiba como justificar e evite multas
dom, 04/10/2026 - 12:14
Ver mais seta para baixo