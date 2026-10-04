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Política

Votação começa com poucas filas na zona sul de São Paulo

No Bairro Paraíso, pleito seguia tranquilo pela manhã
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2026 - 09:48
São Paulo
São Paulo (SP) 24/09/2026 - O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) , durante demonstração para a imprensa do fluxo de votação das Eleições 2026. Além de uma apresentação sobre o chamado “derrame de santinhos” e o novo provimento da Corregedoria do Tribunal que disciplina a fiscalização e a repressão desse crime eleitoral. O evento realizado na sede do TRE-SP. Urna Eletrônica . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A votação transcorreu sem dificuldades para os eleitores da 6ª Zona Eleitoral (ZE), no bairro Paraíso, na zona sul da capital. 

Próxima do metrô Vergueiro, a ZE registrava um bom fluxo, com eleitores votando rapidamente e com poucas filas. O colégio eleitoral tinha movimento principalmente de idosos e voluntários das eleições, por volta das 9h deste domingo (4).

A advogada Vanessa Gomes demorou poucos minutos para participar do pleito. Ao lado do marido, ela contou que optou por votar nas primeiras horas para acompanhar a apuração.

“Já vim para ficar com o dia mais tranquilo e evitar que intercorrências me impedissem de estar aqui, fazendo o meu papel de cidadã e fazendo com que a democracia mais uma vez seja efetivada. É a principal arma que o povo tem para que a democracia seja cumprida, não importa em qual lado, se direita ou esquerda, votemos”, declarou à Agência Brasil.

Vanessa destacou ainda que o processo é muito simples, pode ser feito com qualquer documento de identidade.

“Só é bom olhar onde se vota, para não ter risco de ficar sem tempo. Por isso, acho melhor votar cedo, pensar no futuro que queremos para nós e nossas famílias e depois cada um que vá curtir seu domingo”, completou.

Para a técnica em gestão previdenciária Inês Teixeira do Amaral votar cedo é uma estratégia para fugir das filas. “Mas mesmo se houvesse fila, a gente está num momento importantíssimo, jamais deixaria de votar. Não é só por ser obrigatório, é por ser importantíssimo para a cidadania”, disse. 

Inês votou acompanhada da amiga Elaine Martins, funcionária pública. Ela considera que votar é decidir os rumos do futuro.

“Eu sempre voto cedo prefiro resolver logo e acho que é importante votar sempre, é uma questão de cidadania, de você exercer seus direitos e permitir que os demais cidadãos tenham seus direitos respeitados”, explicou Elaine.

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Edição:
Valéria Aguiar
eleições 2026 São Paulo 6ª Zona Eleitoral Bairro Paraíso
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