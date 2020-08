Servidores denunciam situação precária em unidade de internação do TO

Servidores denunciam a situação precária nas unidades do sistema socioeducativo do Tocantins, que causou a contaminação pelo coronavírus de todos os 14 adolescentes internados no Centro de Internação Provisória da Região Norte, na cidade de Santa Fé do Araguaia.

A presidente da Associação dos Servidores do Sistema Socioeducativo do Tocantins, Savya Maranhão, afirma que a unidade não oferece as condições mínimas de atendimento. Segundo ela, depois dos resultados, a unidade continuou funcionando normalmente, e os equipamentos de proteção só chegaram após a contaminação dos adolescentes.

Savya Maranhão ainda afirma que todas unidades de internação apresentam problemas estruturais, algumas até com esgoto a céu aberto. Ela denuncia a falta de materiais de limpeza e de higiene pessoal, equipamentos de proteção e profissionais de limpeza.

A presidente da associação afirma que nas unidades não foram treinados os servidores para atuar durante a pandemia, e acrescenta que o estado não está acompanhando os trabalhadores que acabaram sendo contaminados.

A Secretaria da Cidadania e Justiça do Tocantins, responsável pelo sistema socioeducativo, respondeu, em nota, que adotou um plano de contingência para evitar a proliferação, com distribuição de equipamentos de proteção e limpeza em todas as unidades.

A nota informa ainda que foi disponibilizado em julho um curso online com orientações para o trabalho de prevenção.

Sobre os 14 adolescentes confirmados para Covid-19, a Secretaria informou que estão em isolamento, sendo monitorados pela equipe de saúde da unidade e do município, sem nenhuma ocorrência de sintomas graves ou internações.



